Раскрыт список самых красивых пляжей в мире. Пора планировать отпуск

Топ-5 лучших пляжей мира

Байрон-Бей (Byron Bay)

Где: Австралия, город Байрон-Бей.

Особенности: пляж в форме полумесяца, радует сёрферов идеальными волнами, а всех созерцателей — природной красотой, например, розовато-кремовым мягким песком.

Ипанема (Ipanema Beach)

Где: Бразилия, Рио-де-Жанейро.

Особенности: длинный — почти 3 км, широкий — до 100 метров. Славится чудесными закатами. Место притяжения сёрферов и любителей поиграть в футбол и волейбол. А ещё здесь загорают топлес.

Ао Майя (Ao Maya или Maya Bay)

Где: Таиланд, остров Ко Пхи-Пхи в провинции Краби.

Особенности: один из самых известных в мире. Толпы туристов стали появляться здесь после того, как увидели его в фильме «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. А так бы и остался просто небольшим и уютным — он всего 250 метров в длину и 15 в ширину. Есть проблема — желающих побывать в этом местечке слишком много, до 6000 в день, поэтому их пускают порциями — по 375 человек в час — и даже не разрешают купаться.

Остров Мнемба (Mnemba Island)

Где: Танзания, остров Занзибар.

Особенности: пляж с белым песком, одно из лучших мест для подводного плавания и сноркелинга в Индийском океане. Но он только для избранных — попасть могут исключительно гости курорта andBeyond, который рассчитан на 23 человека.

Саракинико (Sarakiniko)

Где: Греция, остров Милос.

Особенности: красивейшее место с бирюзовыми водами на Эгейском море. На закате открывается незабываемый вид — скалы необычных форм сияют в огненных оттенках заходящего солнца.

Также в список лучших попали пляжи в Канаде, Америке, Колумбии, Мексике, Испании, Исландии, Шотландии, Хорватии, Индонезии, Дании, Ирландии, Индии, на Сейшельских островах и Филиппинах.

Пляжи — это, конечно, прекрасно, но всегда успеется. Пока идёт зимний сезон, можно попробовать взять всё самое лучшее, что он может дать. Например, отправиться кататься на горных лыжах в России. А сервис «Яндекс Путешествия» как раз поделился списком лучших курортов.