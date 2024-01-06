Рэпера Vacio снова арестовали в день выхода из спецприёмника. Сходил на вечеринку к Ивлеевой

По данным Baza, Vacio снова задержали в день выхода из спецприёмника. Что конкретно он натворил, пока не известно.

В конце декабря 2023 года Васильева обвинили в нарушении общественного порядка и нецензурной брани. Из-за этого Новый год он встретил за решёткой. Также рэпера наказали за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений* — он выплатил штраф в размере 200 000 рублей.

Проблемы у Васильева начались после вечеринки Анастасии Ивлеевой. Тусовка стала скандальной из-за дресс-кода «почти голый» и фотографий её участников, появившихся в Сети. Серьёзнее всего к наряду отнёсся как раз Vacio. Парень пришёл в одном носке, натянутом на пенис. Ухудшило ситуацию видео, на котором какой-то мужчина лижет этот предмет гардероба на интимном месте.

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