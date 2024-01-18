Россиянам назвали 5 вещей, которые уже стыдно носить в 2024 году

Укороченная тонкая шуба

Совсем недавно модницы примеряли на себя укороченные тонкие шубки, выгуливая их в холодный сезон. В 2024 году подобные модели полностью сдали позиции. Мы быстро поняли: такое изделие абсолютно не подходит для промозглой и морозной зимы.

В идеале верхняя одежда должна выглядеть не только привлекательно, но дарить тепло и комфорт. К тому же короткая тонкая шубка выглядит не так солидно, как варианты миди или более удлинённые фасоны, придающие образу элегантность и «королевский» вид.

Капюшон с меховой отделкой

В 2023 году капюшоны с меховой отделкой стали постепенно уходить в прошлое и к началу 2024 года окончательно превратились в антитренды. Причины тут две:

скромная полоска меха на капюшоне выглядит несерьезно;

по факту, мех на капюшоне не дает никакого тепла.

Покупать лучше практичные и функциональные пуховики с капюшоном без меха. Если же хочется пальто или дублёнку, то в обоих случаях для стильного лука вам хватит мехового воротника.

Парка

Если в 2023 году универсальная и незаменимая парка еще вписывалась в современные реалии, с наступлением 2024 года ее безжалостно сместили с пьедестала. Теперь данная модель признана антитрендом.

Обратить внимание лучше на утепленный бомбер, с которым так легко создать индивидуальный стиль спорт-шик. Плюс такого изделия ещё в том, что его можно сочетать не только с джоггерами и джинсами, но и с удобными и теплыми юбками миди.

Тёплая повязка на голову

Раньше зимой на головах модниц можно было увидеть тёплые шерстяные повязки. Но в 2024 году для такого аксессуара точно не найдется места в списке популярных вещей. Изделие безжалостно дешевит даже самый дорогой образ и наводит на мысли о спортзале или занятиях фитнесом.

Главным антитрендом оказались повязки с узором из «толстой косы»: они сразу же добавляют вам возраст. Если не хотите ошибиться с выбором реально стильной вещи, обратите внимание на шапку бини — она пока не собирается сдавать завоёванные позиции.

Меховой жилет

Он продержался в трендах очень долго, но наконец перекочевал в «чёрный список». Он выбивается из стиля и искажает пропорции тела из-за своих пушистых вставок. Поэтому меховые жилеты можно уверено заносить в списки антитрендов 2024 года.

Чем заменить? Подойдёт стёганый жилет. Кстати, сейчас в большой цене и стеганые куртки, поскольку мы опять взяли курс на винтаж.