Россиянам объяснили пропажу из магазинов куриного мяса. Когда оно появится

«Всё вернётся на круги своя, потому что продукт практически 100% местный, российский, и он появится на прилавках в должном количестве уже на этой неделе», — заявил Анфиногенов.

Но почему же курица вдруг пропала с прилавков? Ситуацию объяснил доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

Во-первых, свою роль сыграла погода. Она в последние недели много где была не самой удачной для перевозки товара.

Во-вторых, дело ещё и в падении спроса. По словам специалиста, это традиционная картина после новогодних праздников. Он считает, что торговые сети могли сознательно закупать меньше мяса.

«Мощной вспышки экспорта не было. Об этом бы все знали. Импорта особо тоже. <…>. На самом деле я призываю выводы не делать, просто подождать, посмотреть, что будет дальше», — порекомендовал Холод.

РБК узнало, что происходит, в торговых сетях. В X5 Group, в которую входят «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», ожидают, что в ближайшие дни график поставок восстановится и ситуация нормализуется. В другой торговой сети заявили, что проблем нет — курица в наличии и у сети, и у производителей, а «такие истории периодически случаются на праздниках».

А ранее в России были проблемы с яйцами — ассортимент упал, а цены выросли. В итоге Россельхознадзор дал добро на ввоз турецких. Первая партия уже поступила.