Россиянам предложили оплачивать такси до работы

Фракция ЛДПР предложила предоставлять работникам в ночное время такси. Законопроект 11 января должны направить вице-премьеру и координатору трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Татьяне Голиковой.

В документе говорится, что такси за последнее время заметно подорожало — с января по сентябрь 2023 года стоимость одной поездки выросла на 16%. Цены стали рекордно высокими за последние 10 лет. Но многие разъезжают на такси не потому, что им лень ездить на метро или автобусе. По ночам, когда они возвращаются с работы, другой возможности попасть домой у них просто нет. С поездками на работу в ночное время дела обстоят так же.

На законодательном уровне обязанность работодателя помогать работникам с проездом на работу и обратно в ночное время суток не закреплена. Получается, что это остаётся на совести нанимателя. А значит, кому-то расходы на такси компенсируют, а кому-то нет. Различия в условиях труда решили исправить.

Авторы законопроекта предложили внести поправку в 22 статью Трудового кодекса и обязать работодателя обеспечивать проезд сотрудников на место работы и обратно по ночам. Налог на доходы с такой компенсации взиматься не будет, если она обусловлена производственной необходимостью и если возможности воспользоваться общественным транспортом нет.