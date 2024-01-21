Россиянам раскрыли, какой нож выбрать для кухни. Придётся потратиться

Как рассказала Парецкая, сейчас популярны два вида ножей — стальные и керамические. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, но есть вещи, которые являются общими для каждого прибора.

Во-первых, рукоятка у ножа должна быть удобной и не скользить в руке. Нож с широким клинком будет резать лучше, так как усилий для нарезки потребуется меньше. При этом нож не обязательно должен быть длинным , особенно если вы не разделываете большие куски мяса.

Важно следить, чтобы ножи были острыми , так как при использовании тупого ножа усилий прикладывать приходится больше. Чтобы ножи долго радовали остротой, хранить их лучше отдельно от других столовых приборов, а мыть только руками и затем насухо вытирать.

Керамические ножи

Парецкая объяснила, что такие ножи до двух лет могут оставаться острыми и не ржавеют. Плюс при их использовании на продуктах не остаётся металлического вкуса. В то же время они довольно хрупкие. Ими нельзя резать что-то замороженное или твёрдое. Кончик ножа обязательно отломится. А если уронить такой нож, он разобьётся.

Стоит такой нож недорого, но цены на заточку не порадуют.

Металлические ножи

Из высокоуглеродной стали . Кислоты из продуктов могут вступать в реакцию с металлом, а значит на продуктах может появиться металлический вкус. В остальном такие ножи прочные и долго сохраняют остроту;

. Кислоты из продуктов могут вступать в реакцию с металлом, а значит на продуктах может появиться металлический вкус. В остальном такие ножи прочные и долго сохраняют остроту; Из нержавейки . Кажется, что эти ножи идеальные: они прочные, не ломаются, недорогие и не дают металлический привкус. Правда, точить их нужно часто, а значит лезвия истончаются и срок службы у них получается небольшим;

. Кажется, что эти ножи идеальные: они прочные, не ломаются, недорогие и не дают металлический привкус. Правда, точить их нужно часто, а значит лезвия истончаются и срок службы у них получается небольшим; Из дамасской стали . Красивые, прочные и удобные, но могут ржаветь, поэтому хранить их нужно в масле;

. Красивые, прочные и удобные, но могут ржаветь, поэтому хранить их нужно в масле; С покрытием из полимера. К таким ножам не прилипают продукты, плюс у них красивый дизайн, но покрытие со временем стирается;

Итог: лучше иметь на кухне несколько разных ножей на все случаи жизни.

Кстати, для того, чтобы добавить зелёный салат в овощной салат нож не нужен, так как его лучше рвать руками. А о том, как правильно выбрать этот продукт, рассказали тут.