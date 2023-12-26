Россиянам рассказали, кто получит пенсию и пособия досрочно
Обычно пенсии и пособия за конкретный месяц в этот самый месяц и приходят, но декабрь — это другая история. Часть россиян увидят январские выплаты уже в декабре — все те, кому пенсия обычно приходит на карту 5-го или 10-го числа. А вот пенсионеры, которые получают деньги через почту, смогут забрать их только в январе. Помимо пенсий в конце года начислят ещё и многие другие выплаты за январь.
До 28 декабря на карты придут детские и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, пособия для военных и членов их семей, выплаты по инвалидности, ветеранам, героям СССР и России, героям труда, «чернобыльцам», почётным донорам.
Также перечислят и другие социальные выплаты: по уходу, ежемесячную денежную выплату, добровольное социальное обеспечение, дополнительное материальное обеспечение, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение.
При этом январская пенсия будет уже проиндексированной на 7,5%. В среднем она вырастет на 1500 рублей.