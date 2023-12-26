Россиянам рассказали, кто получит пенсию и пособия досрочно

До 28 декабря на карты придут детские и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, пособия для военных и членов их семей, выплаты по инвалидности, ветеранам, героям СССР и России, героям труда, «чернобыльцам», почётным донорам.

Также перечислят и другие социальные выплаты: по уходу, ежемесячную денежную выплату, добровольное социальное обеспечение, дополнительное материальное обеспечение, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение.

При этом январская пенсия будет уже проиндексированной на 7,5%. В среднем она вырастет на 1500 рублей.