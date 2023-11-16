Россиянин бросил мать-колясочницу без денег в Мексике, а сам укатил в США
В Россию вернулась 73-летняя женщина, которую сын оставил перед воротами консульства в Мексике. В 2022 году он вместе с женой решил перебраться в США, но въехать семья решила нелегально, через мексиканскую границу. Пожилая мать релоканта продала всё своё имущество и тоже подалась за океан. Но в итоге молодым удалось попасть в Штаты, а пенсионерку на коляске они с собой не взяли.
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Компания планировала пересечь границу США через Мексику, но миграционная служба не дала им этого сделать. Оставался вариант попасть в Штаты по программе для украинских беженцев. Сын женщины и её невестка так и сделали, а бабушку просто оставили на пороге российского консульства в Мексике, при этом ещё и без денег.
Но женщине там как раз и помогли. Ей нашли временное жильё — поселили в гостиницу, а ещё помогли подлечиться — из-за болей в спине женщина вынуждена передвигаться в коляске. И в итоге отправили на родину — утром 15 ноября она прилетела в Домодедово.
Правда, в России у пенсионерки ничего не осталось, а сын отказался помочь дипломатам решать проблему матери, рассказал российский консул в Мексике Александр Иващенко.
Так что теперь за неё взялись российские власти. Женщина, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой, уже на попечении Департамента труда и социальной защиты Москвы. Дальше подключатся власти Воронежской области — предполагается, что она хочет жить именно в тех краях.