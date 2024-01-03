Самолёт с сотнями пассажиров врезался в грузовой борт и выгорел дотла в японском аэропорту

Участники авиакатастрофы

На борту Airbus A350 были 379 человек: 367 пассажиров, в том числе восемь детей, и 12 членов экипажа. Все они смогли эвакуироваться. Пострадали 17 человек.

Хуже ситуация на борту самолёта береговой охраны — там погибли пять человек из шести. Спасся только пилот. Он находится в тяжёлом состоянии в больнице.

Причина столкновения

Самолёт Japan Airlines стал приземляться как положено — после получения разрешения авиадиспетчера, сообщило агентство Kyodo. Проблем с лайнером не было ни во время полёта, ни перед посадкой.

Причина произошедшего пока не известна. Министерство транспорта Японии инициировало расследование инцидента.

Утром 3 января на взлётно-посадочной полосе начали работать следователи. Они осматривают саму полосу и каркасы сгоревших самолётов. Не исключается версия о профессиональной халатности, сообщили японские СМИ.

В конце 2023 года в России за сутки загорелись сразу два самолёта. В одном случае это был пассажирский Boeing 737-800, летевший из Новосибирска в Москву. Во втором — грузовой борт в Бурятии. Никто не пострадал.