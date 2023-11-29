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16:00, 29 ноября 2023
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Сколько стоит хорошее российское вино? Цены не кусаются

Приличное российское вино стоит минимум 350–400 рублей за бутылку, рассказал глава «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Но это касается только тихих вин, то есть напитков без углекислого газа и шипучести, как в шампанском. Хорошие игристые вина стоят уже 400–450 рублей. При этом 15% цены напитка определяется курсом валюты. Ещё на стоимость вина влияет ключевая ставка Центробанка. Последние 5 месяцев она только растёт.

Сколько стоит хорошее российское вино? Цены не кусаются
© Freepik/ilovehz

Как объяснил Титов РИА «Новости», игристые вина обычно дороже тихих. Всё дело в том, что производственный цикл у них сложнее, поэтому и себестоимость выше.

«Но это без учёта скидок и тому подобного, потому что если бутылка игристого стоит на полке за 350 рублей с жёлтым ценником по акции, то это тоже окей», — отметил глава «Абрау-Дюрсо».

От чего ещё зависит стоимость вина в России:

  • стоимость сырья, в которую заложено финансирование виноградников;
  • оплата труда рабочего персонала;
  • комплектующие самого продукта — по словам Титова, некоторые из них до сих пор полностью импортные, в том числе пробки;
  • этикетка — её стоимость примерно на 50% зависит от валютного курса, потому что краски, бумага и печатное оборудование закупаются за границей;
  • бутылка;
  • мюзле — проволочная уздечка, удерживающая пробку.

Ещё на цены влияет ключевая ставка. За последние 5 месяцев она выросла до 15%. Но, как отметил Титов, на российское виноделие этот показатель влияет меньше, чем на другие отрасли благодаря госсубсидиям.

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