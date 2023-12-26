Сотрудники госканала устроили вечеринку в стиле БДСМ и остались без работы
Работники государственного телеканала «Волгоград 24» устроили новогоднюю тусовку. Они нарядились в костюмы киллеров и монашек, кто-то был в маске женщины-кошки, кто-то — в откровенном образе Харли Квинн. После мероприятия фото выложили в соцсети, а взволнованные горожане разнесли их по телеграм-каналам. В итоге журналисты удалили снимки, но проблема осталась — руководству их вечеринка совершенно не понравилась.
Руководство телеканала «Волгоград 24» заявило, что мероприятие вовсе и не было новогодним корпоративом — сотрудники организовали всё сами после работы и нарушили этические нормы. Даже пришлось провести служебное расследование.
«Руководство ГТРК считает эту вечеринку сотрудников неуместной, необдуманной выходкой, которая не имеет ничего общего с работой и в целом с профессиональной и общественной позицией коллектива», — рассказали там.
В итоге работы лишились ведущая и два продюсера. Заместителю директора по телевидению и радио объявили строгий выговор, а замдиректора по кадрам указали на необходимость усиления воспитательной работы в коллективе.
В соцсетях вечеринку телевизионщиков сравнили с недавней громкой «почти голой» тусовкой Анастасии Ивлеевой. На ней хозяйка мероприятия ходила в прозрачном чёрном костюме с показывающимися из-под него стрингами и украшением за 23 млн рублей. Другие гости были кто в чём — одни более-менее прикрытые, вторые — в просвечивающих нарядах, но кто-то пришёл практически в чём мать родила — например, рэпер Vacio был в одном носке.