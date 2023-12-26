Сотрудники госканала устроили вечеринку в стиле БДСМ и остались без работы

Руководство телеканала «Волгоград 24» заявило, что мероприятие вовсе и не было новогодним корпоративом — сотрудники организовали всё сами после работы и нарушили этические нормы. Даже пришлось провести служебное расследование.

«Руководство ГТРК считает эту вечеринку сотрудников неуместной, необдуманной выходкой, которая не имеет ничего общего с работой и в целом с профессиональной и общественной позицией коллектива», — рассказали там.

В итоге работы лишились ведущая и два продюсера. Заместителю директора по телевидению и радио объявили строгий выговор, а замдиректора по кадрам указали на необходимость усиления воспитательной работы в коллективе.

В соцсетях вечеринку телевизионщиков сравнили с недавней громкой «почти голой» тусовкой Анастасии Ивлеевой. На ней хозяйка мероприятия ходила в прозрачном чёрном костюме с показывающимися из-под него стрингами и украшением за 23 млн рублей. Другие гости были кто в чём — одни более-менее прикрытые, вторые — в просвечивающих нарядах, но кто-то пришёл практически в чём мать родила — например, рэпер Vacio был в одном носке.