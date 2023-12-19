Стало известно, когда с пенсионеров перестанут брать комиссии при оплате ЖКХ

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сказано, что комиссия не будет взиматься за перечисление платы за ЖКХ и пеней за просроченную или неполную оплату с лиц, нуждающихся в социальной поддержке. В правительстве обещали оперативно подготовить список таких льготников.

Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года.

О планах отменить банковскую комиссию при оплате ЖКХ для всех пенсионеров Путин сообщил на своей пресс-конференции. Позднее он признался, что это была оговорка — изначально речь шла только о льготных категориях граждан. И хотя большинство пенсионеров к таким относится, но всё же не все.

Тем не менее после оговорки президента в правительстве решили распространить новое правило на всех пенсионеров. Путин тогда сказал, что это была «хорошая оговорка».

Ранее россиянам напомнили, кто может уйти на пенсию раньше.