Российские торговые сети будут штрафовать за завышение цен
ФАС хочет запретить крупным компаниям резко повышать цены. Нововведение затронет социально значимые товары. Речь идёт об «экономически необоснованном» повышении их стоимости на 30% в течение 60 дней. Обоснованием роста цен может быть заметное изменение спроса или предложения товаров, рост тарифов, подорожание сырья и комплектующих, а также сезонные факторы.
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Поправки в закон «О защите конкуренции» ФАС разработала по поручению правительства. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в ряде случаев цены на товары растут из-за «недобросовестного поведения участников рынков, которые ведут спекулятивную политику в отношении потребителей».
При выявлении нарушений антимонопольщики хотят сначала слать предупреждение, а если оно не подействует — назначать компании штраф в размере до 0,03% суммы выручки от реализации товара, но не меньше 50 000 рублей.
Ожидается, что после принятия закон будет действовать до конца 2024 года.