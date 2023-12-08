Российские торговые сети будут штрафовать за завышение цен

Поправки в закон «О защите конкуренции» ФАС разработала по поручению правительства. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в ряде случаев цены на товары растут из-за «недобросовестного поведения участников рынков, которые ведут спекулятивную политику в отношении потребителей».

При выявлении нарушений антимонопольщики хотят сначала слать предупреждение, а если оно не подействует — назначать компании штраф в размере до 0,03% суммы выручки от реализации товара, но не меньше 50 000 рублей.

Ожидается, что после принятия закон будет действовать до конца 2024 года.