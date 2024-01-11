У российского издательства сплагиатили букварь

«Эксмо» пожаловалось на «Симбат» ещё в сентябре 2023 года. Как утверждают в «Эксмо», другое издательство скопировало фирменный стиль их оригинальной серии, который разработал художественный редактор Илья Сауков. И это не говоря уже про автора-однофамилицу. Свои потери издатели букваря оценили в 5 млн рублей.

Антимонопольщики усмотрели в действиях «Симбата» признаки нарушения закона о конкуренции, связанные с созданием продукции, похожей на оригинал до степени смешения.

Если в ходе изучения дела факт недобросовестной конкуренции подтвердится, «Симбату» грозит административный штраф. Для должностных лиц он составляет 12 000 — 20 000 рублей, для юридических — от 100 000 до 500 000 рублей.

Букварь Надежды Жуковой популярен и узнаваем не только в России. По итогам 2022 года учебное пособие для младших школьников стало самой продаваемой книгой на русском в США.

ФАС — это ведомство, которое следит за тем, чтобы конкуренция во всех сферах бизнеса была честной. Вот на что можно пожаловаться в этот орган и как это сделать.