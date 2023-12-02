В клипе Лазарева оказалась пропаганда ЛГБТ*. Певец уже отовсюду удалил видео
Клип Сергей Лазарева на песню «Так красиво» вышел в 2017-м. А 1 декабря этого года стало известно, что суд Санкт-Петербурга усмотрел в ролике пропаганду нетрадиционных отношений. За день до этого Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским, его решение сразу же вступило в силу. В итоге теперь клипа нет ни на YouTube-канале, ни на официальном сайте певца.
1 декабря объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Выборгский районный суд города на 500 000 рублей оштрафовал музыкальный телеканал «Аива» по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смене пола. Виною этому — как раз клип Сергея Лазарева «Так красиво».
В нём показаны разные пары: традиционные, в том числе с детьми, а также состоящие только из девушек. В протокол суда попали именно последние: уточняется, что в клипе есть кадры, на которых изображены ласкающие друг друга женские руки.
«Создаётся соответствующая установка для аудитории, что люди, состоящие в нетрадиционных сексуальных отношениях, не только не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений, но и их предпочтения если не социально одобряемы, то как минимум приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины», — сказано в протоколе.
30 ноября Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским. До этого с иском об этом обратилось Министерство юстиции.
Экстремистская организация, запрещённая в России.