В клипе Лазарева оказалась пропаганда ЛГБТ*. Певец уже отовсюду удалил видео

1 декабря объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Выборгский районный суд города на 500 000 рублей оштрафовал музыкальный телеканал «Аива» по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смене пола. Виною этому — как раз клип Сергея Лазарева «Так красиво».

В нём показаны разные пары: традиционные, в том числе с детьми, а также состоящие только из девушек. В протокол суда попали именно последние: уточняется, что в клипе есть кадры, на которых изображены ласкающие друг друга женские руки.

«Создаётся соответствующая установка для аудитории, что люди, состоящие в нетрадиционных сексуальных отношениях, не только не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений, но и их предпочтения если не социально одобряемы, то как минимум приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины», — сказано в протоколе.

30 ноября Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским. До этого с иском об этом обратилось Министерство юстиции.

Экстремистская организация, запрещённая в России.