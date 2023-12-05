В Москву пришли аномальные холода. Когда подморозит сильнее всего?

В Подмосковье 5 декабря столбики термометров уже опускались до –17, а в самой Москве — до минус 10, рассказал RT Цыганков.

Такая погода, по его словам, продлится до 10–11 декабря. В воскресенье, 10-го, ожидается до –22…–23 градусов.

Для того чтобы не мёрзнуть, одежда должна быть многослойной, а обувь — с утеплённой подошвой, напомнили в МЧС. Закрывайте голову, щёки, уши, нос, а также пальцы и щиколотки.

На улице постарайтесь всегда быть в движении, лучше не останавливаться. Замёрзли — погрейтесь в тёплом помещении. А вернувшись домой, как бы ни хотелось, не стоит сразу запрыгивать в ванну и даже пить горячий чай. Дайте организму привыкнуть к новой температуре.

Кстати, аномальные холода затронули не только Москву и область. В других регионах России морозы гораздо сильнее. Например, на юге Хабаровского края — до –40.