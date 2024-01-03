В Россию начали поставлять яйца из Турции

Россельхознадзор дал добро на ввоз в Россию турецких яиц в конце 2023 года. Сначала, в ноябре, разрешили поставки с четырёх предприятий, а через пару недель — ещё с 17.

«Ввоз будет осуществляться с проведением отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ в рамках государственного мониторинга», — обещали в ведомстве.

А с 1 января правительство отменило таможенные пошлины на ввоз куриных яиц для объёма поставок до 1,2 млрд штук. Льгота будет действовать до 30 июня 2024 года. Наращиванием предложения планируют стабилизировать цены.

По данным Генпрокуратуры, за прошедший год средняя розничная цена яиц выросла более чем на 40%. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил провести проверку.