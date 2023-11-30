Врач перечислил признаки, что подушка губит ваше здоровье

Признаки плохой подушки

Если вы спите 7–8 часов, но всё равно просыпаетесь разбитым и с болями в спине и мышцах, то самое время обратить внимание на подушку. Игнатов перечислил «Аргументам и фактам» 9 признаков плохой подушки:

по утрам болит голова;

болят мышцы шеи;

спина стала болеть чаще;

приходиться долго ворочаться, чтобы нормально уснуть;

появилась или обострилась гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);

появился или стал сильнее храп;

начались проблемы с кожей, хотя за ней ухаживаете;

мучает бессонница;

появились признаки аллергии.

Как выбрать подушку

Самое главное при выборе подушки — ориентироваться на собственное ощущение комфорта. Поэтому перед покупкой лучше полежать на подушке в своей обычной позе. По словам Игнатова, даже если вам хоть чуточку неудобно, не покупайте изделие.

Подушка должна быть не слишком большой и не слишком маленькой — 40 × 60 см для взрослого человека среднего телосложения. Универсальная высота — 9–14 см. Если плечи широкие, то выбирайте подушку повыше. Если любите спать на спине, то лучше взять изделие пониже.

Чаще всего люди ориентируются при выборе именно на жёсткость. Врач посоветовал брать более жёсткие изделия тем, кто спит на спине. Если предпочитаете лежать на животе, то лучше взять помягче.

Наполнитель подушки может быть самый разный. Лучшим считают наполнитель с «эффектом памяти». Но если вам удобнее спать, например, на перьевых подушках, то выбирайте их, добавил ортопед.