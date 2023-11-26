Врач рассказал, нужно ли удалять аденоиды у детей. Морская вода тут не поможет
Аденоиды — это небольшие скопления лимфоидной ткани на задней стенке носоглотки, которые служат защитным барьером для организма от инфекций и вирусов. Но порой у детей они разрастаются так, что доставляют немало хлопот. О том, как их лечить, рассказал врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов Роман Иванов.
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Почему воспаляются аденоиды
По словам эксперта, аденоиды воспаляются в ответ на попадание в организм инфекции или вируса, а после выздоровления вновь уменьшаются в размерах. Но если ребёнок болеет часто, но этого не происходит, а напротив, аденоиды становятся всё больше и больше.
Чаще всего воспаление аденоидов случается у детей от трёх до семи лет, у которых иммунная система активно реагирует на множество инфекций.
Симптомы воспалённых аденоидов
- Затруднённое носовое дыхание;
- Дыхание ртом;
- Храп и обильное слюнотечение;
- Неприятный запах изо рта;
- Сухость во рту;
- Шум в ушах.
В число нетипичных симптомов врач включил формирование неправильного прикуса или проблемы с речью.
Как лечить аденоиды
Консервативное лечение обычно заключается в назначении антибиотиков, противовирусных и общеукрепляющих препаратов. Если они не помогли, то ребёнку может потребоваться операция. Среди показаний к удалению аденоидов — частые ангины, отиты, синуситы, тугоухость, изменение строения черепа, храп и апноэ.
По словам врача, операция достаточно безопасна. Ребёнок станет свободнее дышать, а его иммунная система не пострадает. В редких случаях аденоиды могут вырасти снова.
Эксперт отметил, что вопреки расхожему мнению морской воздух в лечении аденоидов никакой роли не играет. Он даёт общеукрепляющий эффект, но не более, уточнил Иванов. Медик также уточнил, что с возрастом воспалённые аденоиды могут уменьшиться в размере, правда, не факт, что отсутствие нормального носового дыхания не скажется на здоровье. Всего пара лет жизни с увеличенными аденоидами может привести к деформации костей черепа, изменению прикуса, искривлению зубов и многим другим проблемам.
Меры профилактики
- Регулярно мыть руки в теплой воде с мылом;
- Промывать нос с солевым раствором;
- Делать детям все обязательные прививки.
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