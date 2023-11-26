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06:00, 26 ноября 2023
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Врач рассказал, нужно ли удалять аденоиды у детей. Морская вода тут не поможет

Аденоиды — это небольшие скопления лимфоидной ткани на задней стенке носоглотки, которые служат защитным барьером для организма от инфекций и вирусов. Но порой у детей они разрастаются так, что доставляют немало хлопот. О том, как их лечить, рассказал врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов Роман Иванов.

Andriyko Podilnyk / Unsplash

Andriyko Podilnyk / Unsplash

Почему воспаляются аденоиды

По словам эксперта, аденоиды воспаляются в ответ на попадание в организм инфекции или вируса, а после выздоровления вновь уменьшаются в размерах. Но если ребёнок болеет часто, но этого не происходит, а напротив, аденоиды становятся всё больше и больше.

Чаще всего воспаление аденоидов случается у детей от трёх до семи лет, у которых иммунная система активно реагирует на множество инфекций.

Симптомы воспалённых аденоидов

  • Затруднённое носовое дыхание;
  • Дыхание ртом;
  • Храп и обильное слюнотечение;
  • Неприятный запах изо рта;
  • Сухость во рту;
  • Шум в ушах.

В число нетипичных симптомов врач включил формирование неправильного прикуса или проблемы с речью.

Как лечить аденоиды

Консервативное лечение обычно заключается в назначении антибиотиков, противовирусных и общеукрепляющих препаратов. Если они не помогли, то ребёнку может потребоваться операция. Среди показаний к удалению аденоидов — частые ангины, отиты, синуситы, тугоухость, изменение строения черепа, храп и апноэ.

По словам врача, операция достаточно безопасна. Ребёнок станет свободнее дышать, а его иммунная система не пострадает. В редких случаях аденоиды могут вырасти снова.

Эксперт отметил, что вопреки расхожему мнению морской воздух в лечении аденоидов никакой роли не играет. Он даёт общеукрепляющий эффект, но не более, уточнил Иванов. Медик также уточнил, что с возрастом воспалённые аденоиды могут уменьшиться в размере, правда, не факт, что отсутствие нормального носового дыхания не скажется на здоровье. Всего пара лет жизни с увеличенными аденоидами может привести к деформации костей черепа, изменению прикуса, искривлению зубов и многим другим проблемам.

Меры профилактики

  • Регулярно мыть руки в теплой воде с мылом;
  • Промывать нос с солевым раствором;
  • Делать детям все обязательные прививки.

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