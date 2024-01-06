6 грязных уловок риелторов. Как обманывают покупателей жилья

Присваивают себе чужие объявления. Иногда продавцы хотят действовать самостоятельно, без риелтора. Они сами размещают объявление о продаже недвижимости. Доступ к этой информации становится открытым и некоторые непорядочные риелторы могут скопировать все данные из объявления и разместить их как объявления-двойники, а потом активно продвигать. Потенциальный покупатель попадает в оборот риелтора, который будет стараться любым способом не упустить клиента — например, предложит ему другие варианты.

Продают несуществующую недвижимость. Это происходит так: риелтор размещает объявление о продаже квартиры, которая на самом деле давно продана или вовсе не находится в продаже. Цена на такой объект будет значительно ниже рыночной. Покупатели, видя такое заманчивое предложение, звонят по номеру телефона указанному в объявлении, но риелтор сообщает, что эта квартира продана, но есть другие похожие варианты, но немного дороже. Таким образом, риелтор может продать то, что ему требуется.

Врут в объявлениях. Например, в публикации риелтор указал, что квартира находится на втором этаже, хотя на самом деле — на первом. Люди не слишком активно покупают квартиры на первых этажах, поэтому риелтору приходится врать, чтобы как-то завлечь потенциального покупателя. Когда клиент приедет на просмотр квартиры, то всё удивит, но есть вариант, что он все-таки посмотрит жильё, потому что уже потратил время и приехал по адресу. Либо эту квартиру риелтор может показать как «другой вариант», потому что «ту квартиру на втором этаже уже купили». Такая же схема обмана может быть с ценой, площадью, количеством комнат и т.д.

Создаёт впечатление, что есть другие претенденты на покупку. Некоторые риелторы, чтобы быстрее совершить сделку, используют подставных покупателей, которые якобы очень заинтересованы в покупке. При этом риелтор может сообщить, что вторые покупатели уже полностью готовы к покупке и даже могут заплатить больше. Этим риелтор будет не только склонять вас к покупке, но и пытаться повысить цену сделки и свою комиссию.

Продает квартиру с юридическими проблемами. В обязанности риелторов входит полная проверка документов. Однако не все добросовестно относятся к своей работе. Например, на этапе сделки может обнаружиться, что в квартире прописаны люди, она в залоге у банка, её бывшие жильцы имеют долги — и это малая часть неприятных сюрпризов, которые могут поджидать покупателя.