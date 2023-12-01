«Биг Мак» стал другим. «Макдоналдс» изменил рецепт популярного бургера
«Биг Мак» уже не станет прежним, тем, к какому за долгие годы привыкли едоки. Но обновлённый бургер должен стать вкуснее, ведь изменения в рецепте провели ради улучшения качества. По словам представителя компании Криса Янга, быстрое приготовление не всегда означает, что результат вкусный. А при выросшей конкуренции на рынке это важно. Рассказываем, как именно поменяется один из самых крупных и популярных гамбургеров в «Макдоналдсе».
Во-первых, чтобы котлеты для «Биг Мака» прожаривались равномерно, их кладут порциями — понемногу за раз.
Во-вторых, салат и солёные огурцы стали добавлять посвежее.
В-третьих, сыр теперь более плавленый.
В-четвёртых, соуса стало больше.
И всё это теперь — в булочке бриошь, посыпанной кунжутом.
Обновлённые «Биг Маки» уже доступны в Австралии. Скоро их смогут попробовать и американцы.
В России аналог этого бургера называется «Биг Хит». Его продают в открывшемся вместо «Макдоналдса» кафе «Вкусно — и точка». Американская компания решила покинуть Россию весной 2022 года.