«Биг Мак» стал другим. «Макдоналдс» изменил рецепт популярного бургера

«Биг Мак» уже не станет прежним, тем, к какому за долгие годы привыкли едоки. Но обновлённый бургер должен стать вкуснее, ведь изменения в рецепте провели ради улучшения качества. По словам представителя компании Криса Янга, быстрое приготовление не всегда означает, что результат вкусный. А при выросшей конкуренции на рынке это важно. Рассказываем, как именно поменяется один из самых крупных и популярных гамбургеров в «Макдоналдсе».