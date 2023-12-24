Потребление
03:00, 24 декабря 2023
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Чем опасен чай в пакетиках и кому его нельзя пить

Чай в пакетиках — это очень удобный вариант для тех, у кого нет времени или возможности заварить листовой чай. Готовится он всего за несколько минут прямо в кружке и для многих на вкус почти такой же, как и его полноценный аналог. Тем не менее с таким чаем не всё просто. О том, чем он опасен, рассказал врач-гастроэнтеролог Артур Степанович.

TeaCora Rooibos / Unsplash

TeaCora Rooibos / Unsplash

По словам Степановича, пакетированный чай — это уже не чай, а чайный порошок без полезных свойств. Если у фильтр-пакета нет отдельной упаковки, то чай уже впитал в себя все отходы производства, как сорбент.

Эксперт отметил, что этот продукт уже низкосортный и пользы в нём нет. Зато в нём порой много примесей, в том числе и тех, что дают хорошее окрашивание даже в холодной воде.

Также пакетированные чаи грешат искусственными ароматизаторами, которые усиливают аллергенность. Так что людям с атопическим дерматитом, псориазом, бронхиальной астмой, аллергическим ринитом (поллиноз) такой чай лучше не пить.

О том, какой чай больше всего вредит здоровью, рассказали в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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