Что делать, если новая куртка не греет? Смело несите обратно в магазин

Какие права есть у потребителя

Когда человек покупает вещь, он ожидает, что она будет качественной (иначе зачем её вообще покупать). Это основное право потребителя — рассчитывать на такую покупку.

«Однако иногда даже с самыми внимательными покупками могут возникать ситуации, когда товар не соответствует ожиданиям или имеет недостатки. В таких случаях потребителям предоставляется право на замену товара надлежащего качества», — рассказывает Владимир Кузнецов.

По общему правилу потребители имеют право на обмен или возврат товара, в том числе одежды, в двухнедельный срок с момента её покупки по субъективным для потребителя причинам. К таким можно отнести неподходящий цвет (например, из-за освещения в магазине не удалось понять, какой на самом деле оттенок), не тот размер и так далее.

Как быть с холодными вещами

То, что вещь оказалась недостаточно тёплой, нельзя назвать недостатком — люди по-разному воспринимают температуру воздуха, а ещё могут носить одну и ту же одежду и обувь в разную погоду. Поэтому каких-то особенных условий тут не будет — возвращаем покупку на общих основаниях.

«Потребитель обязан, как отмечено выше, в двухнедельный срок обратиться к продавцу с требованием об обмене товара, предоставив ранее приобретённый предмет одежды. Важное условие: товар не должен выглядеть бывшим в употреблении (например, следы на подошве обуви), иметь все бирки, также потребитель должен представить чек о покупке», — отметил Владимир Кузнецов.

Тогда продавец должен:

либо предложить аналогичный товар с учётом пожеланий покупателя;

либо, если подходящего товара нет, вернуть деньги и забрать покупку.

Что грозит несговорчивому продавцу

Если продавец отказывается возвращать деньги, хотя двухнедельный срок ещё не вышел, а вещь выглядит новой, то придётся идти в суд. Там его не только обяжут перечислить деньги, но и могут наложить штраф в размере 50% от суммы. Это санкция за то, что предприниматель не исполнил требования потребителя добровольно.

«Если дело дошло до судебного разбирательства, спор может затянуться на несколько месяцев, а то и полгода, поэтому следует быть готовым к продолжительному процессу. Кроме того, если суд решит назначить экспертизу, например, для определения качества товара, то подготовка экспертного заключения может ещё сильнее затянуть сроки рассмотрения спора», — добавил Владимир Кузнецов.

Чаще всего продавцы осознают риски судебного разбирательства — там придётся заплатить больше, чем покупатель требует здесь и сейчас. Поэтому они обычно идут навстречу потребителям и возвращают деньги.