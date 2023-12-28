Что взять в автопутешествие зимой? Список необходимых вещей

Проверяем автомобиль

По словам экспертов, прежде всего, перед дальней дорогой стоит проверить автомобиль.

«Во-первых, проверить уровень охлаждающей жидкости : правильная работа системы охлаждения нужна для предотвращения замерзания двигателя. Важно убедиться, что при экстремально низких температурах (ниже –20 градусов) автомобиль заведётся: зимой уменьшается ёмкость аккумулятора, и желательно заранее проверить его заряд и состояние », — объяснили специалисты. Также зимой лучше оставлять машину в тёплых и крытых местах — это поможет снизить нагрузку на аккумулятор, а ещё технические жидкости не замёрзнут.

Ещё стоит не забыть про зимнюю резину — с 1 декабря 2023 года ездить на летней зимой нельзя. «Сезонный запрет действует до конца февраля. Также важно проверить состояние шин, их протектор и давление, работу обогревателя, вентиляции и обдува, чтобы не запотевало лобовое стекло», — отмечается в советах автоэкспертов.

Также нелишним будет пройти техническое обслуживание перед дальней поездкой.

Что важно взять с собой

Чтобы путешествие прошло без накладок или почти без них, в багажнике обязательно должно найтись место этим вещам:

Лопата . «Она пригодится при путешествии за город, где необходимо двигаться по просёлочным дорогам или расчищать парковочное место, чтобы не застрять», — подчеркнули собеседники «Секрета».

. «Она пригодится при путешествии за город, где необходимо двигаться по просёлочным дорогам или расчищать парковочное место, чтобы не застрять», — подчеркнули собеседники «Секрета». Щётки и скребок для льда .

. Фонарь и перчатки . «Зимой рано темнеет. Если для проверки исправности автомобиля в пути придётся остановиться вечером, точно пригодится хорошее освещение», — уточнили специалисты.

. «Зимой рано темнеет. Если для проверки исправности автомобиля в пути придётся остановиться вечером, точно пригодится хорошее освещение», — уточнили специалисты. «Незамерзайка» или зимняя стеклоомывающая жидкость.

Что ещё нужно учесть

Для комфортной поездки важно заранее спланировать остановки и заезды в интересные места. Нелишними будут термос с тёплым напитком и перекус. Необходимо учесть и возможность отдыха в пути для водителя.

«Если у кого-то из членов семьи или друзей в путешествии есть водительское удостоверение, он может сменить "рулевого". В противном случае надо предусмотреть остановки длительностью не менее получаса через каждые 4,5 часа поездки, во время которых водитель сможет размяться», — объясняют собеседники.

О том, какую дорожную подушку лучше не стоит брать с собой в дорогу, рассказали в этом материале.