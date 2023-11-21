Деньги не на ветер. Россиянам объяснили, как не дать себя одурачить в «чёрную пятницу»

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ, кандидата экономических наук Дмитрия Морковкина, лучше всего заранее спланировать список покупок и прикинуть бюджет. Также стоит сравнивать цены на разных маркетплейсах и в магазинах, так как часто перед распродажей цена товара оказывается сначала искусственно завышенной, а потом сниженной, объяснил эксперт в беседе с РИАМО.

Лучше заранее положить все товары в корзину, мониторить цены и покупать на пике выгоды. Не стоит забывать также о программах лояльности и промокодах на скидку. Вероятнее всего, с выгодой получится купить только несезонные товары, предупредил экономист.

В свою очередь, доцент департамента логистики Финансового университета при правительстве Ольга Жильцова отметила, что закупаться лучше всего в проверенных магазинах. А ещё стоит обязательно поесть перед шопингом, так как на голодный желудок человек совершает больше покупок.

Маркетолог Антон Полилов тоже посоветовал обратить внимание на летние товары. Они будут точно дешевле, чем в сезон и даже без скидок. В ноябре выгодно можно купить товары для сада и огорода, пикника на природе, одежду и резину на автомобиль, уточнил специалист.

О том, какие ещё товары осенью точно получится купить с выгодой, рассказали [тут](https://infoforme.ru/potreblenie/orig-ekonomist-tarasova-rasskazala-ob-osennih-skidkah-na-tovary-dlya-dachi-31-08-2023.