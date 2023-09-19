Депутатов Госдумы пересадят на «Лады» с 2024 года

Отечественные машины для депутатов

По мнению спикера Думы Вячеслава Володина, отказ от иномарок поможет развитию российского автопрома, а бюджетные средства «останутся в стране».

Ранее политик говорил, что Госдума уже начала производить замену служебного автотранспорта в Москве по мере списания старых машин. Лидеры политических фракций поддержали это решение.

Совсем недавно Минпромторг поделился планами закупить для нужд чиновников бизнес-седаны Lada Aura, производство которых «АвтоВАЗ» должен запустить во втором полугодии 2024 года.

Lada Aura построена на базе Lada Vesta, которую удлинили на 25 см ради комфорта задних пассажиров. Интерьер отделали натуральной кожей, также в салоне установили премиальную аудиосистему. По словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, новинка будет стоить более 2 млн рублей.

3 августа Владимир Путин выступил против закупок для чиновников иностранных автомобилей и поручил правительству и региональным властям пересадить госслужащих на российские авто.

Володин уточнял, что депутаты для поездок будут использовать «Лады», «Москвичи», «Аурусы» и «Волги» (когда те начнут выпускать).

Предыдущая громкая попытка пересадить чиновников на отечественные машины произошла в 1997 году по инициативе вице-премьера Бориса Немцова. Сам он тогда ездил на «Волге», а мэр Москвы Юрий Лужков рекламировал модификации «Москвича-2142», выпускавшегося в столице. Тогда инициатива провалилась.