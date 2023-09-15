Дешёвое вино из Европы скоро станет совсем недешёвым для россиян. Что случилось

Пошлины и дорогое вино

Вино из недружественных стран в Россию пока что ещё поставляют, и цены сильно не выросли, сказал «Ленте.ру» председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Но так как изменился таможенный тариф, скоро всё бюджетное вино станет совсем не бюджетным.

С 1 августа 2023 российские власти подняли ввозные пошлины на импортное вино из недружественных стран. Раньше импортёры должны были уплачивать в госказну 12,5% от стоимости одного литра напитка. Сейчас тариф составляет 20%. При этом минимальная ставка не должна быть менее $1,5⁣ (145₽).

Пошлины будут действовать минимум до конца года, следует из постановления правительства. Повышенная пошлина распространяется на весь недорогой сегмент — игристые вина (шампанское), тихие вина и вермуты.

«То, что стоило 400 рублей, будет стоить рублей 700–800 уже с Нового года, может быть, даже до Нового года, поэтому винами импортными имеет смысл закупаться», — уверен Шапкин.

Ранее вино из недружественных стран вообще предлагали запретить в России. С такой инициативой выступила Ассоциация виноградарей и виноделов России. Именно эта организация ратовала за увеличение пошлин, правда, она предлагала куда больший размер — минимум 50% .

Изменятся ли цены на другой алкоголь

По словам председателя НСЗПП, стоимость других алкогольных напитков вряд ли сильно изменится. Исключение — элитный крепкий алкоголь. Цена на дорогой виски и ром сильно зависит от валютных колебаний. Сейчас рубль весьма слаб по отношению к доллару и евро. Но ещё хуже — купить подделку вместо оригинального напитка.

Контрафакта на рынке может стать больше, потому что некоторые западные производители решили прекратить поставки (по крайней мере, официально) популярных в стране напитков. Например, в августе «Коммерсант» сообщал об уходе производителя виски Chivas и Jameson. Эксперты считают, что это спиртное всё равно продолжат завозить в страну, но проблема с поддельным виски может обостриться.

Недорогое российское вино

В 2022 году Роскачество составило рейтинг лучших российских вин стоимостью до 1000 рублей. Эксперты изучили 500 образцов вин, произведённых только из российского винограда. Напитки закупали в розничных магазинах.

Сухое красное: «Сира Марселан Кюве» 2020 года от винодельни «Мысхако» за 425 рублей, «Автохтон» от «Фанагории» и «Мерло резерв» от «Тристории».

Полусухое: «Атаман. Саперави Северный. Увяленный» и «Донское красное. Голубок».

Полусладкое: крымские «Массандра» за 379 рублей, «Пино Нуар» от Winemakers selection, «Солнечная долина» и «Саперави Черноморская долина».

Белое сухое: «Аристов. Рислинг» 2020 года за 660 рублей, крымское «Альма Вэлли» и краснодарское «Терруар Блан де Гай-Кодзор».

Белое полусухое: «Крым. ЗБ вайн Рислинг», «Кубань. Таманский полуостров, Ф-стиль. Рислинг» и «Рислинг» серии «Бухта Омега».

Полусладкое белое: «Вилла Крым» из коллекции «Мускат Бианко», «Купаж белый Абрау», «Донской мустанг» и «Шато Тамань Дуо. Шардоне и Ркацители» за 240 рублей.