Дорого-богато. Ювелиры представили iPhone 15 Pro Max с бриллиантами

Golden Concept представила набор гаджетов Apple с платиновым корпусом и бриллиантовой инкрустацией для миллиардеров. По данным cq.ru, сейчас такой набор продаётся всего за $250 000 (23,3 млн рублей).

Те, кто решатся себя побаловать таким подарком, получат коробочку из натурального дуба, обшитую белой кожей внутри. Кстати, коробка для каждого покупателя изготавливается индивидуально. Внутри этого кейса можно найти:

iPhone 15 Pro Max;

наушники AirPods Max;

смарт-часы Apple Watch Ultra 2;

механические часы-скелетоны от Golden Concept.

Все гаджеты будут покрыты платиной и бриллиантами. Чтобы инкрустировать айфон, у мастеров ушло 136 часов. А всего драгоценных камней в наборе более 7500.

Кстати, последний iPhone Pro признали самым неудачным из всех «прошек». Почему — можно узнать тут.