Дорого-богато. Ювелиры представили iPhone 15 Pro Max с бриллиантами
Дорогой телефон может позволить себе не каждый россиянин. Что уж говорить о смартфонах производства американского IT-гиганта Apple. Последняя линейка айфонов — iPhone 15, хоть и довольно заметно подешевела со старта продаж, всё ещё стоит немало. Но богатых людей в мире тоже хватает. Ставку на них как раз сделала шведская ювелирная мастерская Golden Concept.
Golden Concept представила набор гаджетов Apple с платиновым корпусом и бриллиантовой инкрустацией для миллиардеров. По данным cq.ru, сейчас такой набор продаётся всего за $250 000 (23,3 млн рублей).
Те, кто решатся себя побаловать таким подарком, получат коробочку из натурального дуба, обшитую белой кожей внутри. Кстати, коробка для каждого покупателя изготавливается индивидуально. Внутри этого кейса можно найти:
- iPhone 15 Pro Max;
- наушники AirPods Max;
- смарт-часы Apple Watch Ultra 2;
- механические часы-скелетоны от Golden Concept.
Все гаджеты будут покрыты платиной и бриллиантами. Чтобы инкрустировать айфон, у мастеров ушло 136 часов. А всего драгоценных камней в наборе более 7500.
Кстати, последний iPhone Pro признали самым неудачным из всех «прошек». Почему — можно узнать тут.