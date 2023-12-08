«Это путь в тупик». Глава ЦБ объяснила, что угрожает экономике России
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против расширения льготных кредитных программ. По её словам, чем больше дешевых кредитов, тем больше регулятор вынужден поддерживать более высокую ключевую ставку. Получается, что «избранные» пользуются дешёвыми кредитами, а все остальные должны за это платить. Ранее ЦБ четыре раза подряд поднимал ключевую ставку, сейчас она составляет 15% годовых.
По словам Набиуллиной, из-за расширения льготных кредитных программ образуется порочный круг: ЦБ повышает ключевую ставку, и у организаций в ответ на это появляется искушение ещё сильнее расширить льготные кредиты.
«Программы расширяются, мы ещё повышаем ставку. Мне кажется, это путь в тупик, и, конечно, не к этому нужно идти», — сказала Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Её слова передал ТАСС.
Ранее Минфин предложил резко ужесточить условия выдачи льготной ипотеки. Министерство захотело, чтобы первоначальный взнос по льготной ипотеке вырос с 20 до 30%. Также министерство выступило за существенное уменьшение кредитных лимитов для Москвы, Санкт-Петербурга и областей — с 12 млн до 6 млн рублей.
Если поправки Минфина одобрят, то банки начнут устанавливать требования к уровню дохода россиян, которым доступны льготные кредиты.
Одновременно с этим в России расширили программу дальневосточной ипотеки. Теперь её могут брать и жители Арктической зоны: Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Карелии, Коми и Якутии и Красноярского края.