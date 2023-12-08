«Это путь в тупик». Глава ЦБ объяснила, что угрожает экономике России

По словам Набиуллиной, из-за расширения льготных кредитных программ образуется порочный круг: ЦБ повышает ключевую ставку, и у организаций в ответ на это появляется искушение ещё сильнее расширить льготные кредиты.

«Программы расширяются, мы ещё повышаем ставку. Мне кажется, это путь в тупик, и, конечно, не к этому нужно идти», — сказала Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Её слова передал ТАСС.

Ранее Минфин предложил резко ужесточить условия выдачи льготной ипотеки. Министерство захотело, чтобы первоначальный взнос по льготной ипотеке вырос с 20 до 30%. Также министерство выступило за существенное уменьшение кредитных лимитов для Москвы, Санкт-Петербурга и областей — с 12 млн до 6 млн рублей.

Если поправки Минфина одобрят, то банки начнут устанавливать требования к уровню дохода россиян, которым доступны льготные кредиты.

Одновременно с этим в России расширили программу дальневосточной ипотеки. Теперь её могут брать и жители Арктической зоны: Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Карелии, Коми и Якутии и Красноярского края.