Фейковые Apple Watch и iPhone 15. Как отличить оригинальный гаджет от подделки

Как выглядят сайты с поддельными iPhone 15

Для продажи фейковых смарт-часов и айфонов мошенники создают и объявления на популярных сервисах, и отдельные сайты, пишут «Известия». Там можно найти якобы настоящий iPhone 15 и новые Apple Watch Series 9. У сайтов мошенников есть отличительные черты:

нет реального адреса и сведений о продавце, Данные об ИП обычно фейковые, а в качестве адреса указана башня в «Москва-Сити» целиком;

шаблонная политика обработки персональных данных без сведений об операторе.

Схема работы с жертвами у владельцев таких интернет-магазинов старая, рассказал изданию специалист в области компьютерной безопасности компании «Солар» Александр Вураско. Сначала с покупателем связывается «оператор», который объясняет, как нужно будет платить. У человека пропадает бдительность, ему уже не кажется, что он имеет дело с фишинговым ресурсом, цель которого — украсть данные.

Получив имя и телефон жертвы, мошенники включают социальную инженерию, выуживают у человека платёжные данные.

Как описывают «новые» Apple Watch в объявлениях

Журналисты насчитали десятки предложений о продаже «новых Apple Watch Series 9» на популярной платформе для размещения объявлений.

Как сами продавцы описывают товар? Конечно, же они не пишут, что речь идёт о неоригинальном гаджете. Например, один из них сказал журналистам о новых смарт-часах, что продает «лучшее исполнение этого продукта».

Другой продавец прямо врёт в описании о том, что в часы встроен голосовой помощник Siri и есть опции измерения уровня кислорода в крови и артериального давления. В фейковых гаджетах таких функций не бывает по определению, так как технически они очень сложны.

Но откуда берутся такие подделки? Как объяснил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, как только появляется новая модель, на китайских заводах тут же меняют «шильдик» на гаджете предыдущего поколения и выпускают в продажу.

Способы распознать фейковые iPhone 15 и Apple Watch Series 9

В первую очередь обращайте внимание на сайт, посоветовала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова. Есть специальные WHOIS-сервисы для проверки. Просто вбейте ссылку, и вы получите информацию о домене. Если он совсем новый и зарегистрирован на частное лицо — это признак мошеннического ресурса.

Вот что ещё поможет отличить подделку от оригинала:

Взвесьте устройство. Визуально хорошую подделку от оригинала сложно отличить, но у подделки вес обычно больше.

Если покупаете с рук, проверьте первым делом плавность анимации — она не должна «тормозить».

Обращайте внимание на русский язык: у подделок обычно бывают заметные проблемы с локализацией. Например, почти у всех поддельных устройств слишком большие промежутки между кириллическими буквами — типичная черта китайского софта.

Трезво смотрите на стоимость. Никто не станет продавать Apple Watch на 20–30% дешевле оригинала, тем более в России, куда подобная техника попадает в обход санкций (что только повышает цену). Даже на вторичке таких скидок не бывает, подчеркнул главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

Защита от подделок в iPhone 15. Секретная этикетка

В России совсем недавно начали официально продавать главную новинку Apple — iPhone 15. Первыми её смогут получить те, кто оформил предзаказ. И вот что интересно: Apple вместе с новыми моделями запустила новый механизм безопасности.

Теперь на коробках iPhone 15 есть этикетки и QR-коды, которые можно рассмотреть только под ультрафиолетовым светом. В чём фишка? Можно определить, оригинальный внутри айфон или нет, не вскрывая упаковку.

На презентации iPhone 15 компания об этом не рассказала, но теперь вы знаете. А ещё на коробке есть серийный номер — проверьте его. Перед продавцом можно открыть коробку и сравнить серийник и IMEI внутри смартфона с тем, что указано на упаковке.