Испечь калачи и погонять на снегоходе: 7 вариантов отдохнуть зимой в Подмосковье
Сервис «Туту.ру» представил список из 7 городов Подмосковья, которые отлично подойдут для зимнего отдыха. Как рассказали эксперты, в Истре россияне смогут погонять на снегоходах и заняться подлёдной рыбалкой, в Дмитрове — покататься на горных лыжах и погулять по древнему кремлю, а в Коломне желающих научат печь настоящие калачи по старинному рецепту.
Звенигород
Расстояние: 60 км от Москвы
Что посмотреть. За природные красоты окрестности Звенигорода прозвали «русской Швейцарией». Но эти места хороши сами по себе, без всяких сравнений. Специалисты советуют посетить Саввино-Сторожевский монастырь конца XIV века — это одна из главных достопримечательностей города. Интересно там будет не только любителям старинной архитектуры, но и кино — неподалёку от монастыря снимали сцены из «Соляриса» Андрея Тарковского.
Чем заняться. В Звенигороде можно согреться горячим чаем с угощениями, сделанными по традиционным рецептам. На экскурсии в Музее русского десерта расскажут о разных сладостях и покажут старинную посуду и другую кухонную утварь.
Истра
Расстояние: 68 км от Москвы
Что посмотреть. Тут находится Новоиерусалимский монастырь, задуманный патриархом Никоном как подобие Святой земли. Рядом с монастырём — музей «Новый Иерусалим», где предметы искусства можно увидеть в необычном современном пространстве.
Чем заняться. В окрестностях Истринского водохранилища катаются на лыжах, гуляют на природе и даже гоняют на снегоходах. Любители помедитировать с удочкой наверняка оценят зимнюю рыбалку.
Сергиев Посад
Расстояние: 75 км от Москвы
Что посмотреть. Конечно же, можно сразу посетить Троице-Сергиеву лавру с белоснежными стенами и золотыми куполами. Если вы оказались в лавре впервые, лучше записаться на обзорную экскурсию — в среднем она длится час, и за это время вам успеют рассказать и об истории обители, и об архитектурном ансамбле, и о самых известных иконах и фресках.
Чем заняться. После посещения лавры, главной достопримечательности города, отправляйтесь за зимними развлечениями в городской парк «Скитские пруды»: там можно и прокатиться с горок, и пойти на каток.
Дмитров
Расстояние: 77 км от Москвы
Что посмотреть. В Дмитрове можно погулять по территории древнего кремля, пройтись по пешеходной улице Кропоткинской, разглядывая забавные скульптуры. Также можно оценить на вкус дмитровские печатные пряники.
Чем заняться. Дмитров больше всего подойдёт тем, кто готов совместить активный зимний отдых с посещением достопримечательностей. В окрестностях города — сразу несколько горнолыжных баз, где опытные спортсмены катаются самостоятельно, а новички занимаются с инструкторами.
Серпухов
Расстояние: 105 км от Москвы
Что посмотреть. Эксперты советуют посетить в Серпухове древние монастыри. Также стоит зайти в Дом мороженого и отведать там десерт.
Чем заняться. Самое весёлое место зимой в Серпухове — Соборная гора в самом центре города. Там и взрослые, и дети катаются на санках, ледянке или тюбинге. Гора уже много веков остаётся лучшим местом для традиционных зимних забав.
Коломна
Расстояние: 113 км от Москвы
Что посмотреть. Если на улице не холодно, можно просто погулять по городу и сделать фотографии. Архитектура Коломны насчитывает пять столетий, а Церкви Иоанна Предтечи на Городище — вообще более 700 лет. Но главная особенность Коломны — это её музеи.
Чем заняться. В музее «Калачная» гостей учат печь настоящие калачи по старинному рецепту, в «Коломенской пастиле» расскажут, чем в городе раньше торговали через форточки и какую пастилу предпочитал Александр III. В «Тайнах коломенской медовуши» совершеннолетних гостей обещают согреть сбитнем и мёдом.
Когда попробовали все угощения, можно отправиться на массовые катания в конькобежный центр.
Зарайск
Расстояние: 184 км от Москвы
Что посмотреть. Прекрасный вид на город открывается с водонапорной башни — туда надо отправиться в первую очередь.
Чем заняться. Можно пройтись по территории кремля, который считается одним из самых маленьких в России. А потом отправиться гулять и наслаждаться красотой зимней природой и чистым воздухом в окрестностях усадьбы Даровое, где детские годы провёл Фёдор Достоевский.
Подмосковье — удобное и довольно популярное место отдыха, особенно для жителей центральной части страны. Но России большая, и интересных направлений здесь много. О 5 самых недооценённых из них мы рассказывали здесь.