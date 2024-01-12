Испечь калачи и погонять на снегоходе: 7 вариантов отдохнуть зимой в Подмосковье

Звенигород

Расстояние: 60 км от Москвы

Что посмотреть. За природные красоты окрестности Звенигорода прозвали «русской Швейцарией». Но эти места хороши сами по себе, без всяких сравнений. Специалисты советуют посетить Саввино-Сторожевский монастырь конца XIV века — это одна из главных достопримечательностей города. Интересно там будет не только любителям старинной архитектуры, но и кино — неподалёку от монастыря снимали сцены из «Соляриса» Андрея Тарковского.

Чем заняться. В Звенигороде можно согреться горячим чаем с угощениями, сделанными по традиционным рецептам. На экскурсии в Музее русского десерта расскажут о разных сладостях и покажут старинную посуду и другую кухонную утварь.