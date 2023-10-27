Как купить квартиру в новостройке и не пожалеть? Советы юриста

При приобретении готового жилья юрист рекомендовала сначала проверить застройщика — изучить отзывы от дольщиков на другие его проекты. А если дом введён в эксплуатацию, можно поговорить с самими жильцами.

Если покупаете жилплощадь в доме, не введённом в эксплуатацию, обязательно очень серьёзно проверяйте владельца квартиры, с которым подписываете договор, застройщика и саму жилплощадь на наличие юридических проблем, посоветовала Гукова.

Главные опасности покупки жилья на этапе котлована — возможные задержки сроков сдачи дома, плохое качество строительства или, что ещё хуже, заморозка или прекращение работ. Чтобы снизить эти риски, заранее изучите репутацию застройщика, сказала юрист «Газете.Ru».

А для тех, кто уже дождался завершения строительства, есть подробная инструкция, как правильно принимать квартиру у застройщика.