Как наказать ресторан, отменивший твою бронь? Советы юриста

Что ресторан может делать с бронью

Во многих ресторанах в правилах прописано, что заведение оставляет за собой право отменить бронь и сообщить об этом клиенту. Некоторым может показаться, что это незаконно, ведь человек не просто так забронировал столик и уже построил планы на вечер.

Для начала нужно понять, что такое бронь. Формально стороны заключают договор об оказании услуг (правда, не на бумаге). Во время бронирования ресторан (исполнитель) обязуется оказать услуги, а посетитель (заказчик) — их оплатить.

Отменить бронь по закону ресторан действительно может, но только при определённом условии. Ему придётся полностью возместить заказчику убытки. Потребовать это можно через суд.

Что ресторан может делать с депозитом

В целом просить оставить депозит при бронировании ресторан имеет право. Главный аспект здесь другой — заведение обязано вернуть его, если ужин не состоялся. И неважно, произошло это из-за обстоятельств потребителя или решения заведения. Так что если в правилах у них прописано, что при неявке гостя депозит не возвращается, то это противоречит закону.

Если заведение отказывается вернуть средства, вы можете обратиться в суд с требованием не только о возврате уплаченной суммы, но и процентов за пользование вашими деньгами.

Другая распространённая практика — отказывать возвращать остаток депозита, если гости всё же пришли, но потратили меньше. Например, депозит составил 5000 рублей, а чек вышел только на 4000 рублей. Здесь суды встают на сторону потребителей, так что если те потратили не всю внесённую сумму, то имеют право забрать разницу.