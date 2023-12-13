Как не перепить в новогоднюю ночь? Важно не только закусывать

Ранняя подготовка

По словам эксперта, подготовку стоит начать за несколько дней. Он напомнил, что алкоголь вымывает из организма жидкость и полезные минералы, такие как магний, калий, хлор. Пополнить запасы этих веществ стоит заранее — за пару дней до праздника можно начать приём панангина, гепатопротекторов и сорбентов. Эти препараты помогут организму легче справляться с токсинами. Пить нужно по схеме, указанной в инструкции, говорит врач. Приём стоит продолжать ещё в течение недели после веселья.

Во время застолья

Петров отметил, что пить на голодный желудок нельзя — для начала нужно поесть. Еда замедлит всасывание спирта и отсрочит опьянение. Плюс за счёт переваривания пищи метаболизм ускорится и сильного опьянения не возникнет.

Ещё совет — пить лучше не спеша. Например, 50 мл водки организм может переработать за час. И тогда опьянение не наступит или оно будет слабым.

Врач также рекомендует не употреблять вместе с алкоголем жирную, острую, жареную и сладкую пищу и всё, что бродит. Такие блюда могут создать дополнительную нагрузку на ЖКТ, которому и так приходится несладко во время алкогольного застолья. Организм может потратить все силы на переваривание глюкозы из этих продуктов, и тогда на этанол ничего не останется. В результате наступит сильная интоксикация и тяжёлое похмелье.

Вот что подойдёт в качестве закуски: отварные овощи, салаты из них (винегрет), запечённые мясо или рыба, квашеная капуста, а также цитрусовые, зелень. Кроме того, Петров напомнил, что не стоит смешивать газированные и сладкие напитки с крепким алкоголем. Некоторые сочетания могут просто усилить опьянение или ухудшить похмелье.

Другие советы

Не стоит сидеть безвылазно за столом часами. Между рюмками стоит подвигаться — потанцевать или прогуляться.

Нельзя курить во время употребления алкоголя, так как никотин усиливает интоксикацию. Если без этого никак, то старайтесь хотя бы ходить на перекур реже и курить поменьше.

Пейте больше воды. Не допускайте обезвоживания, старайтесь восполнять потери жидкости и минералов. Лучше всего подойдёт негазированная минеральная вода.

Похмеляться алкоголем нельзя. Это худшее, что можно сделать наутро, говорит эксперт.

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