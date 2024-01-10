Как понять, что любимая сковородка может вас убить? Врач назвала 6 признаков
Кажется, что хорошая сковородка может прослужить вечность, если не царапать её дно вилкой. Но на деле её износ происходит довольно быстро. И если вовремя не заменить такую посуду, то начинает страдать здоровье. О том, как понять, что сковородка — всё и как за ней правильно ухаживать, чтобы она прослужила дольше, рассказала эксперт-патофизиолог Елена Парецкая.
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По словам эксперта, понять, что сковородку пора нести на помойку, несложно. Вот какие признаки укажут, что её срок службы подошёл к концу:
- на дне есть проблески металла;
- на дне или бортиках есть царапины или трещины;
- покрытие выглядит неоднородным по цвету или структуре;
- на сковородке есть сколы, вздутия, пузыри;
- у сковородки выгнулось дно.
Если еда вдруг стала прилипать ко дну сковородки, с которой раньше таких проблем не наблюдалось, это тоже тревожный симптом.
Парецкая напомнила, что каждая сковорода рассчитана на определённое число циклов нагрева — всё зависит от материала. Алюминиевые с антипригарным покрытием предполагают до 1000 циклов жарки или тушения, чугунные служат в разы дольше — у них 2000−3000 циклов. В среднем, уточнила специалист, ориентироваться стоит на 1−2 года службы, если покрытие целое.
Важно и правильно ухаживать за посудой. Сковороды не стоит мыть в посудомойке, так как в ней покрытие быстрее стирается. Жёсткой губкой её по той же причине тереть не стоит. Мыть нужно сразу после приготовления и вытирать полотенцем насухо. И да, никаких металлических лопаток и ножей рядом со сковородкой быть не должно.
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