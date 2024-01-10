Как понять, что любимая сковородка может вас убить? Врач назвала 6 признаков

По словам эксперта, понять, что сковородку пора нести на помойку, несложно. Вот какие признаки укажут, что её срок службы подошёл к концу:

на дне есть проблески металла;

на дне или бортиках есть царапины или трещины;

покрытие выглядит неоднородным по цвету или структуре;

на сковородке есть сколы, вздутия, пузыри;

у сковородки выгнулось дно.

Если еда вдруг стала прилипать ко дну сковородки, с которой раньше таких проблем не наблюдалось, это тоже тревожный симптом.

Парецкая напомнила, что каждая сковорода рассчитана на определённое число циклов нагрева — всё зависит от материала. Алюминиевые с антипригарным покрытием предполагают до 1000 циклов жарки или тушения, чугунные служат в разы дольше — у них 2000−3000 циклов. В среднем, уточнила специалист, ориентироваться стоит на 1−2 года службы, если покрытие целое.

Важно и правильно ухаживать за посудой. Сковороды не стоит мыть в посудомойке, так как в ней покрытие быстрее стирается. Жёсткой губкой её по той же причине тереть не стоит. Мыть нужно сразу после приготовления и вытирать полотенцем насухо. И да, никаких металлических лопаток и ножей рядом со сковородкой быть не должно.

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