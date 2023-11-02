Как правильно выбирать рис? Всё зависит от его разновидности
По-настоящему качественный рис можно выбрать, просто взглянув на упаковку крупы. Обращать внимание нужно на размер зёрен, их форму, оттенок и срок хранения. Правда, в зависимости от разновидности риса эти показатели будут разными, предупредила специалист лаборатории ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Наталья Калашникова. Она рассказала, как выбрать по-настоящему хороший рис.
Если вы покупаете бурый нешлифованный рис, имейте в виду, что просто коричневого оттенка недостаточно, чтобы считать зерно качественным. Если в упаковке есть не только длинные, но и круглые зёрна, скорее всего, крупа невысокого качества, отметила Калашникова.
Определить шлифованный рис можно по цвету — он всегда белый. Пропаренный — прозрачный с жёлто-янтарным оттенком, при этом форма у него может быть любая, рассказала эксперт.
Она добавила, что в упаковке крупы не должно быть мусора, личинок насекомых и посторонних запахов. Зато должен стоять знак ГОСТ, удостоверяющий качество продукта.
Срок хранения риса тоже важен: чем рис моложе, тем он полезнее. А вот рис басмати при хранении становится только ароматнее и вкуснее, поделилась Калашникова с «Лайфом».
Имейте в виду, что, если вы уже приготовили рис, срок его хранения заметно уменьшается. Во всяком случае при комнатной температуре его можно держать максимум час, потом ему самое место в холодильнике. Всё дело в опасной бактерии: она делает готовый рис таким вредным, что он может даже убить.