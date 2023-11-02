Потребление
10:20, 02 ноября 2023
1 мин.

Как правильно выбирать рис? Всё зависит от его разновидности

По-настоящему качественный рис можно выбрать, просто взглянув на упаковку крупы. Обращать внимание нужно на размер зёрен, их форму, оттенок и срок хранения. Правда, в зависимости от разновидности риса эти показатели будут разными, предупредила специалист лаборатории ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Наталья Калашникова. Она рассказала, как выбрать по-настоящему хороший рис.

Как правильно выбирать рис? Всё зависит от его разновидности
© Freepik/jcomp

Если вы покупаете бурый нешлифованный рис, имейте в виду, что просто коричневого оттенка недостаточно, чтобы считать зерно качественным. Если в упаковке есть не только длинные, но и круглые зёрна, скорее всего, крупа невысокого качества, отметила Калашникова.

Определить шлифованный рис можно по цвету — он всегда белый. Пропаренный — прозрачный с жёлто-янтарным оттенком, при этом форма у него может быть любая, рассказала эксперт.

Она добавила, что в упаковке крупы не должно быть мусора, личинок насекомых и посторонних запахов. Зато должен стоять знак ГОСТ, удостоверяющий качество продукта.

Срок хранения риса тоже важен: чем рис моложе, тем он полезнее. А вот рис басмати при хранении становится только ароматнее и вкуснее, поделилась Калашникова с «Лайфом».

Имейте в виду, что, если вы уже приготовили рис, срок его хранения заметно уменьшается. Во всяком случае при комнатной температуре его можно держать максимум час, потом ему самое место в холодильнике. Всё дело в опасной бактерии: она делает готовый рис таким вредным, что он может даже убить.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.