Как правильно выбирать рис? Всё зависит от его разновидности

Если вы покупаете бурый нешлифованный рис, имейте в виду, что просто коричневого оттенка недостаточно, чтобы считать зерно качественным. Если в упаковке есть не только длинные, но и круглые зёрна, скорее всего, крупа невысокого качества, отметила Калашникова.

Определить шлифованный рис можно по цвету — он всегда белый. Пропаренный — прозрачный с жёлто-янтарным оттенком, при этом форма у него может быть любая, рассказала эксперт.

Она добавила, что в упаковке крупы не должно быть мусора, личинок насекомых и посторонних запахов. Зато должен стоять знак ГОСТ, удостоверяющий качество продукта.

Срок хранения риса тоже важен: чем рис моложе, тем он полезнее. А вот рис басмати при хранении становится только ароматнее и вкуснее, поделилась Калашникова с «Лайфом».

Имейте в виду, что, если вы уже приготовили рис, срок его хранения заметно уменьшается. Во всяком случае при комнатной температуре его можно держать максимум час, потом ему самое место в холодильнике. Всё дело в опасной бактерии: она делает готовый рис таким вредным, что он может даже убить.