Как сделать мандарины с кислинкой слаще? Японская хитрость

Как пишет издание «Белновости», даже кислые мандарины можно сделать слаще. На помощь придёт японская хитрость. Очищенные мандарины нужно положить в глубокую ёмкость и залить тёплой водой. Она не должна бы слишком горячей — около 40 градусов.

Через 10 минут можно пробовать. Если мандарины стали слаще, то всю партию можно вынимать. Если вкус гурмана всё ещё не устраивает, то нужно на пару минут положить мандарины в миску со льдом. Дело всё в том, что под воздействие перепада температур кислоты во фрукте разрушаются и вкус становится мягче.

О том, кому не стоит налегать на мандарины, рассказали тут.