Как выбрать идеальный обогреватель и согреться в холода. 7 советов

Измерьте площадь помещения

Для этого нужно узнать, каковы его длина и ширина, а затем перемножить показатели. Это поможет в выборе — в описании многих моделей указано, какую площадь они способны обогреть.

Лайфхак: выбирайте модель, рассчитанную на чуть большую площадь, чем есть на самом деле. Это позволит обогревателю не работать на пределе возможностей и не так активно расходовать свой ресурс.

Рассчитайте нужную мощность

По общему правилу: 100 Вт на 1 м для помещений с нормальной изоляцией. Если помещение хорошо утеплено, можно обойтись и меньшей мощностью. Затем умножьте площадь на коэффициент, чтобы определить нужную вам мощность прибора.

Оцените высоту потолков и количество окон

Чем выше потолки и больше окон, тем больше тепла теряет помещение. Учитывайте это в своём выборе и при необходимости отдавайте предпочтение приборам большей мощности.

Подумайте о своих потребностях

Если вы постоянно перемещаетесь по квартире или дому, подумайте о мобильном обогревателе, например с ручкой и колёсами. Если же вы чаще находитесь в одной комнате, подойдёт стационарный вариант c ножками.

Не забывайте о безопасности

Изучите, есть ли в интересующих моделях функции безопасности, например защита от перегрева и наклона в виде автоматического отключения. Лишними они точно не будут.

Откажитесь от чрезмерной экономии

В долгосрочной перспективе более эффективные и дорогие модели могут сэкономить вам деньги. Поэтому определите диапазон своего бюджета и не концентрируйтесь на самых дешёвых вариантах.

Узнайте о гарантии

Выясните, на что она распространяется и сколько длится. Так вы сэкономите на ремонте или замене прибора, если обнаружатся неисправности.