Как выбрать идеальный обогреватель и согреться в холода. 7 советов
Осенью и весной россияне нередко мёрзнут: центральное отопление ещё не включили, а за окном уже по-настоящему холодно. На помощь приходят бытовые обогреватели, которые, кстати, не теряют своей актуальности и зимой, если батареи в доме не справляются со своей задачей. Выбрать подходящий обогреватель поможет чек-лист — в нём семь советов, которые позволят не прогадать с покупкой.
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Измерьте площадь помещения
Для этого нужно узнать, каковы его длина и ширина, а затем перемножить показатели. Это поможет в выборе — в описании многих моделей указано, какую площадь они способны обогреть.
Лайфхак: выбирайте модель, рассчитанную на чуть большую площадь, чем есть на самом деле. Это позволит обогревателю не работать на пределе возможностей и не так активно расходовать свой ресурс.
Рассчитайте нужную мощность
По общему правилу: 100 Вт на 1 м для помещений с нормальной изоляцией. Если помещение хорошо утеплено, можно обойтись и меньшей мощностью. Затем умножьте площадь на коэффициент, чтобы определить нужную вам мощность прибора.
Оцените высоту потолков и количество окон
Чем выше потолки и больше окон, тем больше тепла теряет помещение. Учитывайте это в своём выборе и при необходимости отдавайте предпочтение приборам большей мощности.
Подумайте о своих потребностях
Если вы постоянно перемещаетесь по квартире или дому, подумайте о мобильном обогревателе, например с ручкой и колёсами. Если же вы чаще находитесь в одной комнате, подойдёт стационарный вариант c ножками.
Не забывайте о безопасности
Изучите, есть ли в интересующих моделях функции безопасности, например защита от перегрева и наклона в виде автоматического отключения. Лишними они точно не будут.
Откажитесь от чрезмерной экономии
В долгосрочной перспективе более эффективные и дорогие модели могут сэкономить вам деньги. Поэтому определите диапазон своего бюджета и не концентрируйтесь на самых дешёвых вариантах.
Узнайте о гарантии
Выясните, на что она распространяется и сколько длится. Так вы сэкономите на ремонте или замене прибора, если обнаружатся неисправности.