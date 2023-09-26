Какие продукты дешевле — полезные или вредные? Объяснила врач

Почему полезная еда выходит дешевле

Для начала нужно ответить на вопрос: а какую еду можно считать полезной? Для этого понадобился целый эксперимент сказала Федотова в интервью «Российской газете». Одной группе добровольцев надо было бы есть исключительно здоровую пищу, а другой — всё что хочется в течение полугода.

При этом все участники должны быть одного пола, возраста, одной национальности и т. д. А главное — у них должны быть одинаковые представления о полезном и вредном. Ведь самовнушение играет роль.

«Потому что кому-то и кефир может навредить. А кто-то считает исключительно полезным бокал красного вина за обедом», — отметила врач.

И всё же, считает она, здоровая пища обычно более доступна по цене. Творог дешевле сырков, рыба (пусть даже замороженная) часто дешевле и всегда полезнее консервов.

«Вообще вся технологически обработанная еда, она же самая вредная, и стоит в итоге дороже, чем продукты, из которых мы можем что-то приготовить сами», — пояснила медик.

Ещё нельзя сбрасывать со счетов фактор упаковки. Все упакованные продукты стоят дороже неупакованных. И так уже выходит, что полезные фрукты и овощи продают в нерасфасованном виде, а вот что-то вредное — сладости, печенья, готовая еда — всегда упакованы. А значит, покупателю придётся тратиться и на упаковку.

Может ли здоровая пища быть ещё и вкусной

Совершенно полезных и вредных продуктов нет, убеждена Федотова. Свежевыжатый сок сложно назвать вредным напитком, ведь в нём полно витаминов. Но он поднимает уровень глюкозы, увеличивает кислотность желудка

Правильным питанием можно считать то, которое насыщает организм человека основными веществами — белком, жирами, углеводами, витаминами и минеральными компонентами. А ещё полезное — это всегда вкусное.

«Полезная еда обязательно должна быть вкусной, ведь от неё человек получает наслаждение, настроение улучшается, а пища хорошо усваивается и приносит пользу», — подчеркнула диетолог.

Лишний вес — от плохого питания

Большинство людей с ожирением или просто с лишним весом плохо питаются. Парадокс, но это показывают исследования. Их организму обычно не хватает витаминов, микроэлементов, клетчатки. В США, которые по-прежнему лидируют по числу людей с ожирением, лишь 11% жителей получают достаточно клетчатки, и только 5% — калия.

« Почти 50% людей питаются быстрой едой и полуфабрикатами постоянно , а 70-80 % периодически позволяют себе что-нибудь из фастфуда», — пояснила Федотова.

А вот как это влияет на здоровье, можно понять по одному исследованию, проведённому на Ямале. Учёные изучали питание оленеводов кочевников и их питание. В тундре они едят в основном оленину, свежую рыбу, грибы и ягоды. Но у тех, кто перебирается в посёлки и начинает питаться полуфабрикатами, начинаются проблемы со здоровьем.