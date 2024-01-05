Какими дровами топить баню, чтобы не угореть? Объяснил эксперт

Лучшие дрова для бани

Для растопки бани подходит липа. Её для этих целей использовали ещё на Руси. Липовые поленья обмазывали мёдом и клали в банную печь. Считалось, что пар, выделяемый при сгорании, заживляет раны и лечит болезни лёгких. Недостаток один — липа достаточно трудно разжигается. Зато интенсивно горит.

Самые лучшие дрова для бани, по мнению Васильева, — хвойные. В них много смолы, которая при сгорании выделяет эфирные масла. В бане на хвойных дровах будет стоять мягкий запах хвои. Плохо одно — такие поленья сильно дымят и выбрасывают угольки из огня.

Чем топить камин

Для растопки камина используют лиственные дрова, рассказал основатель и генеральный директор компании «Главснаб». Самые популярные из них — берёзовые. В них минимум влаги и есть дёготь, поэтому они хорошо горят. Правда, дёготь будет образовывать много дыма, так что для берёзовых дров нужна печь с хорошей тягой.

Ещё одно подходящее дерево для растопки камина — ольха. Она, как и берёза, обладает низкой влажностью, приятным ароматом и не трещит. При этом ольха горит почти без дыма, красивым пламенем и даёт сильный жар.

Какими дровами не стоит топить баню и камин

Эксперт не советовал брать для растопки бани или каминов дрова из ивы или тополя. Они дешевле остальных, но очень быстро сгорают и почти не дают тепла. Пользоваться такими дровами можно, только если под рукой нет никаких других, заключил Васильев в беседе с «Лайфом».

Ранее врач предупредила о древней банной традиции, которая считается полезной, но может и убить.