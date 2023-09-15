Какую марку и модель первой машины выбрать? Россиянам дали советы

Марка автомобиля

На российский рынок вышло большое количество новых игроков, в том числе небольших компаний производителей. Появились как недорогие, но качественные и сертифицированные бренды, так и новые производители с премиальными товарами.

Можно выбрать любой автомобиль среди популярных марок. Дефицит автозапчастей для ремонта и ТО сейчас нет.

Но лучше не покупать редкие марки. Потому что на автомобиль, приезжающий в единичных экземплярах, запчасти достать всё же трудно. Кроме того, не все автодилеры могут работать с такой машиной.

Модель авто

Новичку обычно сложно привыкнуть к габаритам машины. А это может вызвать сложности на дороге. Поэтому я рекомендую выбирать небольшие по размеру автомобили.

С ними будет проще привыкать к габаритам и легче парковаться. Желательно, чтобы у авто были передние и задние парктроники. Клиренс лучше выбрать 15-16 см - это облегчит парковку у бордюров и езду в зимний период. Для удобства парковки также предпочтительны хэтчбеки - обзор заднего вида в них очень хороший.

Другие важные параметры выбора первой машины

Бюджет на покупку первого автомобиля обычно небольшой, однако при этом постарайтесь выбрать авто не старше 10 лет. Количество владельцев также должно быть небольшим, лучше не более 2.

Новичкам обязательно нужно авто с ABS (антиблокировочная система) и ESP (система стабилизации). В случае незначительных ошибок на дороге эти современные системы безопасности подстрахуют неопытного водителя.

Первый автомобиль должен быть с автоматической коробкой передач, полным или передним приводом. Также стоит выбрать модель со скромным по мощности двигателем – не более 150–160 л.с. Кстати, это позволит экономить на бензине.