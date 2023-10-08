«Карманные воришки» бюджета. 3 пустые траты, которые мешают копить деньги

Такие траты — это даже не спонтанные покупки, над стоимостью которых мы так или иначе всё равно задумываемся. Довольно ощутимые суммы ежемесячно утекают на расходы, которые принято записывать в графу «прочее», объяснила Питка. При разовых покупках это не бьёт по карману, но за месяц или за год набегает приличная сумма.

Вот три самых распространённых примера пустых трат, которые «воруют» деньги из вашего кармана:

Абонентские платы и подписки. Посчитайте, сколько в целом вы тратите на музыку на стимингах, аудиокниги, мобильную связь с дополнительными опциями, интернет и платные ТВ-каналы. Вполне может оказаться, что это заметная сумма, а доброй половиной всех этих благ современности вы толком и не пользуетесь.

Бизнес-ланчи, фастфуд, рестораны, кофе. Вам кажется, что, покупая комплексный обед, вы очень экономите. На самом деле, питаясь не дома, вы только увеличиваете свои расходы. То же с привычкой брать кофе по пути на работу: один стаканчик вроде капля в море, а за рабочую неделю набегает больше 1000 рублей.

Поездки на такси. Передвигаясь по городу на такси, вы, конечно, экономите время. Но всегда ли вы спешите настолько, что не можете проехать пару остановок на общественном транспорте, потратив на это гораздо меньшую сумму?

По мнению инвестиционного советника, контролировать пустые траты помогает повышение финансовой грамотности. Если правильно управлять своими финансами, можно обнаружить массу возможностей. И в том числе накопить денег на большую мечту, сказала эксперт «Российской газете».

Даже безбедная старость — это вполне реально, если задуматься об этом чуть пораньше выхода на пенсию. Вот 6 шагов по увеличению пенсии.