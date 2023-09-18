Катаетесь на самокате вдвоём? Эксперт объяснила, чем это может обернуться

Аварии с электросамокатами

Арендуемые на улицах электросамокаты рассчитаны на езду в одиночку, напомнила Эрдман в беседе с РИАМО. Когда на самокате едут двое, его управляемость серьёзно снижается.

Подтверждение тому — недавние трагедии в российских городах. В июле в Ижевске парень и девушка решили проехаться вдвоём на одном самокате. Однако романтическая поездка обернулась страшной бедой — пару сбила легковушка. В итоге девушка погибла.

Похожая авария произошла и в Оренбургской области. Двое подростков на одном самокате ехали вдоль оживлённой трассы под Соль-Илецком. В какой-то момент они решили развернуться, но самокат понёс их не в ту сторону. Дети врезались в попутно ехавший автомобиль и погибли.

Падение с электросамоката само по себе опасно. Но когда на нём едут двое, центр тяжести смещается, и тогда в случае падения риск тяжёлых травм становится выше, отметила Эрдман. Поэтому и прокатные сервисы, и КоАП предусматривают штрафы за езду вдвоём. По словам эксперта, в будущем штрафы станут ещё выше.

Что будет с электросамокатом, если кататься вдвоём

Оказывается, любители кататься на электросамокате вдвоём рискуют поломать не только свои кости, но и сам самокат. Конструкция большинства устройств просто не рассчитана на большой вес. Перегруженный самокат не обеспечивает нужную для поездки амортизацию, и может испортиться.

При этом ГИБДД разрешает совместную езду на электросамокатах — но только на тех устройствах, у которых под это рассчитана конструкция.

Что конкретно имеется в виду, понять не так-то просто. То ли это достаточный размер самоката для пассажиров, то ли наличие каких-то конструкционных особенностей. Наверное, где-то такие есть, но самые распространённые модели предназначены только для одного человека, говорит представитель ГИБДД Виктор Стельмах.

Можно ли кататься на электросамокате детям

Часто в авариях с электросамокатами страдают именно. По новым правилам, детям до 7 лет можно кататься на СИМ только в сопровождении взрослого. Разъезжать можно по тротуару, избегая велосипедных зон, обочин и проезжей части.

Детям в возрасте 7–14 лет уже можно ездить в одиночку, но выезжать на обочину и проезжую часть нельзя. С 14 лет новые правила разрешают передвигаться по автодорогам.

По словам Эрдман, кикшеринговые сервисы изначально были настроены весьма строго, говоря, что это сервис 18+. Правила дорожного движения пока что более лояльны в этом плане.

«Но очевидно, что ни масса тела ребёнка, ни скорость его реакции не позволяют адекватно реагировать на неожиданные ситуации на дороге », — считает эксперт.

Подробнее о действующих сейчас правилах движения на электросамокатах и о штрафах за их нарушение мы рассказывали здесь.