Ходите с треснувшим защитным стеклом на телефоне? Вот чем это может грозить

По словам специалиста, треснувшее стекло несёт угрозу для владельца. Дело в том, что острые края могут порезать палец до крови и тогда инфекция легко проберётся внутрь. Малоземов напомнил, что парень из Малайзии по этой причине чуть не лишился пальца. Он тоже ходил с разбитым стеклом, потом у него разболелся палец и началась гангрена. Большая доза антибиотика и операция помогли, но история могла закончиться и похуже.

Эксперт отметил, что пораниться можно в любой момент, а инфекция распространяется очень быстро. Плюс осколки стекла могут попасть внутрь. Боль будет очень сильной, так как воспалению некуда распространиться вширь.

А вот микробов на экране телефона опасаться, по мнению Малоземова, не стоит, ведь это те же самые бактерии, которые живут и на нашей коже. Он уточнил, что смартфон — это скопище микробов, но они редко бывают каким-то опасными. Так что закупаться специальными салфетками и применять особую чистку тут не стоит.

О том, что сделать, чтобы телефон послужил подольше, рассказали тут.