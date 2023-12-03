Ходите с треснувшим защитным стеклом на телефоне? Вот чем это может грозить
Многие пренебрегают этим советом и сразу за обновкой бежать не спешат. Кто-то считает, что с небольшой трещиной ещё можно и походить, а у кого-то просто нет времени этим заняться. О том, почему же всё-таки лучше найти пять минут и заменить защитное стекло, радио Sputnik рассказал автор и ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов.
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По словам специалиста, треснувшее стекло несёт угрозу для владельца. Дело в том, что острые края могут порезать палец до крови и тогда инфекция легко проберётся внутрь. Малоземов напомнил, что парень из Малайзии по этой причине чуть не лишился пальца. Он тоже ходил с разбитым стеклом, потом у него разболелся палец и началась гангрена. Большая доза антибиотика и операция помогли, но история могла закончиться и похуже.
Эксперт отметил, что пораниться можно в любой момент, а инфекция распространяется очень быстро. Плюс осколки стекла могут попасть внутрь. Боль будет очень сильной, так как воспалению некуда распространиться вширь.
А вот микробов на экране телефона опасаться, по мнению Малоземова, не стоит, ведь это те же самые бактерии, которые живут и на нашей коже. Он уточнил, что смартфон — это скопище микробов, но они редко бывают каким-то опасными. Так что закупаться специальными салфетками и применять особую чистку тут не стоит.
О том, что сделать, чтобы телефон послужил подольше, рассказали тут.