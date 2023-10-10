Холодильник может оказаться грязнее унитаза. И вот почему

Как сообщил «МедикФорум», недавнее исследование показало, что дверца — одно из самых грязных мест холодильника. Это подтверждают мазки, взятые с бытовой техники.

Врач общей практики Юрий Завьялов объяснил, что в этом нет ничего удивительного. Прежде всего потому, что дверца холодильника — самая тёплая его часть. А значит, это хорошее место для размножения бактерий и микробов.

Плюс свою роль может сыграть неправильное хранение продуктов. Дело в том, что в дверце мы обычно храним молоко, но из-за высокой температуры оно может испортиться быстрее. То есть и микробов в холодильнике из-за этого добавляется. Так что молоко лучше держать в задней части холодильника, а в дверце хранить майонез, банки с вареньем и другие похожие продукты.

Также Завьялов отметил, что при чистке холодильника многие просто забывают мыть дверцу, и микробы могут жить на ней месяцами. Именно поэтому врач рекомендует проводить глубокую чистку холодильника как минимум три раза в год. Предварительно лучше освободить его от продуктов, вытащить все полки, а затем промыть их и стенки холодильника мыльным раствором. Агрессивные чистящие вещества лучше не использовать, так как они могут негативно сказаться на хранящихся продуктах. После чистки лучше тщательно высушить все поверхности. Также врач отметил, что важно не забыть про внешний фасад холодильника, особенно ручку.

Для хозяек важно уметь правильно не только чистить холодильник, но и размораживать его. О том, как же это делать, можно прочитать в этом материале.