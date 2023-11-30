Красная икра рекордно подешевела за год. Но всё равно стоит недёшево

По итогам октября цены упали на 2,6%. Снижение стало рекордным с января 2011 года. Весь 2023 год красная икра стоила больше 6000 рублей, на максимуме цены доходили до 6315 рублей за кило.

Снижение цен на икру ранее предсказывал и глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, стоимость падает благодаря высоким объёмам добычи рыбы и удачной лососёвой путине в России.

Впрочем, кто-то уже успел закупиться. Недавно россиянка принесла на Красную площадь здоровенный контейнер с икрой, соорудила огромный бутерброд и устроила фотосессию. Но долго это продолжаться не могло. Подробнее об этой истории читайте тут.