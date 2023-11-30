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14:40, 30 ноября 2023
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Красная икра рекордно подешевела за год. Но всё равно стоит недёшево

Цена за килограмм красной икры держится на уровне 6060 рублей. Такой минимум зафиксировали в середине осени, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на статистику Росстата. Цены на рыбный деликатес упали после продолжительного роста в течение всего 2023 года. Похожую стоимость красная икра демонстрировала только в декабре 2022-го. Тогда килограмм можно было купить за 5940 рублей.

Freepik

Freepik

По итогам октября цены упали на 2,6%. Снижение стало рекордным с января 2011 года. Весь 2023 год красная икра стоила больше 6000 рублей, на максимуме цены доходили до 6315 рублей за кило.

Снижение цен на икру ранее предсказывал и глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, стоимость падает благодаря высоким объёмам добычи рыбы и удачной лососёвой путине в России.

Впрочем, кто-то уже успел закупиться. Недавно россиянка принесла на Красную площадь здоровенный контейнер с икрой, соорудила огромный бутерброд и устроила фотосессию. Но долго это продолжаться не могло. Подробнее об этой истории читайте тут.

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