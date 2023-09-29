Купили незрелую хурму? 3 способа сделать плод вкусным и не вяжущим
Хурма, вообще-то, бывает очень вкусной, но вяжущий эффект может всё испортить. К сожалению, в магазинах чаще всего продают именно незрелую, вяжущую хурму, потому что зрелые плоды слишком мягкие и их сложно доставлять до прилавков. Но у специалистов Роскачества две хорошие новости: вяжущая хурма полезна людям с больной щитовидкой, и есть 3 способа избавить плод от специфического вкуса в домашних условиях.
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Как на глаз определить, вяжет хурма или нет
У невяжущих сортов бывает круглая или приплюснутая форма, а у вяжущих — коническая. Самый известный сорт вяжущей группы – японский сорт «хачия». Почему на прилавках магазинов много именно вяжущей хурмы? Чтобы соответствующий привкус пропал, плод должен созреть. Однако при созревании он становится мягкм, а значит, менее пригодным для перевозки и хранения, объяснили специалисты Роскачества РИА «Новости»
Хурма вяжет из-за дубильных веществ в её составе — танинов. Ничего плохого в них нет. Наоборот, они даже полезны для щитовидной железы. Так что бороться с ними необязательно.
В магазинах лучше выбирать хурму насыщенного красно-оранжевого цвета, посоветовали в Роскачестве. Там объяснили, что светло-оранжевая, скорее всего, будет невызревшей. Также признак зрелого плода — околоплодные листочки, которые являются признаком зрелости.
3 способа избавить хурму от вяжущего вкуса
Оставляем дозревать в пакете
Самый просто способ лишить хурму неприятного привкуса — просто дать ей дозреть после покупки. Для этого положите ягоду в пакет и подержите несколько дней при комнатной температуре.
Ускорить процесс помогут фрукты. Специалисты посоветовали положить в пакет с хурмой яблоки и бананы. Они начнут выделять этилены, которые будут разрушать клеточные стенки хурмы и активировать различные ферменты. Это, в свою очередь, ускорит размягчение и созревание плода.
Нагреваем горячей водой
Как рассказали в Роскачестве хурму можно залить тёплой водой, а затем дать немного полежать. Это лишит плод вяжущего вкуса. Также можно окунуть его в кипяток и дать потом полежать несколько часов.
«Однако долгое пребывание в воде вымывает из плода витамины и иные полезные микроэлементы», — предупредили специалисты.
Замораживаем в морозильнике
В качестве альтернативы нагреванию можно, наоборот, заморозить хурму, поместив её в морозильник на 12 часов. Плод спустя время станет мягким, но потеряет много полезных свойств.
Чем полезна хурма
По словам экспертов Роскачества, хурма ценится из-за большого количества антиоксидантов. Плод массой 150 граммов содержит до 20% суточной нормы бета-каротина.
Ещё в ней много витаминов (особенно витамина C) и микроэлементов. При умеренном потреблении хурма нормализует стул. А вот если переесть — возникнут запоры и боли в желудке.