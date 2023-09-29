Купили незрелую хурму? 3 способа сделать плод вкусным и не вяжущим

Как на глаз определить, вяжет хурма или нет

У невяжущих сортов бывает круглая или приплюснутая форма, а у вяжущих — коническая. Самый известный сорт вяжущей группы – японский сорт «хачия». Почему на прилавках магазинов много именно вяжущей хурмы? Чтобы соответствующий привкус пропал, плод должен созреть. Однако при созревании он становится мягкм, а значит, менее пригодным для перевозки и хранения, объяснили специалисты Роскачества РИА «Новости»

Хурма вяжет из-за дубильных веществ в её составе — танинов. Ничего плохого в них нет. Наоборот, они даже полезны для щитовидной железы. Так что бороться с ними необязательно.

В магазинах лучше выбирать хурму насыщенного красно-оранжевого цвета, посоветовали в Роскачестве. Там объяснили, что светло-оранжевая, скорее всего, будет невызревшей. Также признак зрелого плода — околоплодные листочки, которые являются признаком зрелости.

3 способа избавить хурму от вяжущего вкуса

Оставляем дозревать в пакете

Самый просто способ лишить хурму неприятного привкуса — просто дать ей дозреть после покупки. Для этого положите ягоду в пакет и подержите несколько дней при комнатной температуре.

Ускорить процесс помогут фрукты. Специалисты посоветовали положить в пакет с хурмой яблоки и бананы. Они начнут выделять этилены, которые будут разрушать клеточные стенки хурмы и активировать различные ферменты. Это, в свою очередь, ускорит размягчение и созревание плода.

Нагреваем горячей водой

Как рассказали в Роскачестве хурму можно залить тёплой водой, а затем дать немного полежать. Это лишит плод вяжущего вкуса. Также можно окунуть его в кипяток и дать потом полежать несколько часов.

«Однако долгое пребывание в воде вымывает из плода витамины и иные полезные микроэлементы», — предупредили специалисты.

Замораживаем в морозильнике

В качестве альтернативы нагреванию можно, наоборот, заморозить хурму, поместив её в морозильник на 12 часов. Плод спустя время станет мягким, но потеряет много полезных свойств.

Чем полезна хурма

По словам экспертов Роскачества, хурма ценится из-за большого количества антиоксидантов. Плод массой 150 граммов содержит до 20% суточной нормы бета-каротина.

Ещё в ней много витаминов (особенно витамина C) и микроэлементов. При умеренном потреблении хурма нормализует стул. А вот если переесть — возникнут запоры и боли в желудке.