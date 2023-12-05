Льготная ипотека станет не по зубам. Что задумали в правительстве

Минфин внёс в правительство проект поправок в условия выдачи льготной ипотеки, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в кабмине.

Что предложило министерство:

поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%;

максимальный размер кредита для жителей Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти уменьшить с 12 млн до 6 млн рублей;

ограничить возможность заёмщиков брать сразу несколько ипотечных кредитов в рамках льготных программ;

ограничить размер предельной долговой нагрузки заёмщика — она не должна превышать 50% с учётом выдачи ему льготного кредита;

установить требования к уровню дохода людей, которым доступны льготные кредиты.

Минфин разработал поправки в надежде охладить рынок жилищного кредитования и увеличить адресность льготной ипотеки. Сама программа действует до 1 июля 2024 года, но министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отмечал, что льготные ипотечные программы «в каком-то виде» продолжат существовать и после этой даты.

Льготную ипотеку может получить любой россиянин, достигший совершеннолетия. Базовая ставка — 8% годовых на весь срок, а минимальная с учётом субсидирования от застройщика и специальных условий доходит аж до 5,5%. Кредит можно взять на срок до 30 лет, но только один раз.