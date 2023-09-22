Лучше подышите. Врач объяснил, почему таблетки от укачивания опасны для водителя

Как объяснил Зайцев радио Sputnik, водителей укачивает из-за долгой езды с одной и той же скоростью, шума от движения машины и тряски. Ситуацию усугубляет недостаток воздуха в автомобиле. По словам врача, препараты от укачивания могут помочь, но их побочный эффект для автомобилистов слишком опасен.

«Их ни в коем случае нельзя принимать водителю, потому что он от этого может заснуть за рулём. Если уж и принимать такие препараты, то только пассажиру», — подчеркнул лор в беседе с «Радио Sputnik».

Что делать водителю, если укачало

Бывает, приходится везти много пассажиров, а машина не особо вместительная. Если на улице дождь или холод — окна особо не откроешь. В итоге в салоне образуется дефицит кислорода, и укачивать начинает всех.

Водителю лучше всего не хвататься за таблетки, а для начала просто остановиться, выйти и подышать свежим воздухом. Не можете остановиться? Тогда надо смотреть вдаль и равномерно дышать. Вдыхайте носом и выдыхайте ртом.

«При этом кислород начнёт насыщать головной мозг, и состояние дурноты постепенно отступит», — объяснил Владимир Зайцев. Он добавил, что нужно посоветоваться с врачом, если вас постоянно укачивает в авто.

От укачивания в транспорте помогают не только специальные лекарства, но и обычные продукты. Перед поездкой полезно запастись водой и имбирными конфетами. Подробнее об этом — здесь.