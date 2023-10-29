Любителям моркови по-корейски рассказали, как её правильно выбрать и хранить

Первое, на что нужно смотреть при выборе моркови по-корейски, — цвет. У качественного продукта он будет ярко-оранжевый. Бледно-жёлтый оттенок — признак некачественного сырья, предупредила Головкова.

Причём, по её словам, иногда продавцы хитрят и смешивают старый и свежий продукт. Головкова призвала не покупать закуску с открытых прилавков.

Свежая морковь по-корейски должна хрустеть, добавила эксперт. Если она мягкая, значит, салат приготовили давно.

В составе традиционной корейской моркови — уксус, красный жгучий перец, чеснок, соль, сахар и подсолнечное масло. Не запрещено добавлять в салат красители, подсластители и усилители вкуса, но лучше всё же выбирать продукт без них, посоветовала представитель Роспотребнадзора.

Хранят морковь по-корейски при температуре от 0 до +4 градусов в месте, куда не попадают солнечные лучи. Если упаковка пропускает воздух, лучше переложить салат в стеклянную банку с крышкой и периодически её встряхивать, чтобы продукт не испортился.

Хранить открытую упаковку моркови по-корейски нельзя дольше двух суток, сказала эксперт порталу «здоровое-питание.рф».

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